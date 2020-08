YolanCris, 15 años de alfombras rojas con diseños artesanales y sostenibles

Inmaculada Tapia

Madrid, 1 ago. (EFE).- La firma española de moda nupcial y de fiesta YolanCris es una de las que está más presente en las alfombras rojas, Rosalía, Beyonce, Lady Gaga, Christina Aguilera o Shakira han lucido diseños artesanales con un compromiso sostenible.

YolanCris cumple 15 años desde que las hermanas Yolanda y Cristina Pérez decidieran fundar una marca que continuara la estela de la costura que habían aprendido de su madre. La primera asume la dirección creativa y la segunda la gerencia de una empresa en la que la prioridad es una confección artesanal de cuidados detalles.

Vestir a Rosalía en los Grammy Latinos, a Lady Gaga durante su actuación en el desfile de Victoria's Secret, a Helene Svedin - esposa de Luis Figo- en los premios Laureus, Marta Lozano en el Festival de Cannes o a la cantante mexicana Sofía Reyes, 'ha sido fantástico. Nos ha dado notoriedad', comenta a Efe Yolanda Pérez.

'Es una colaboración que no buscamos habitualmente, pero si ellas o su estilista la plantean estupendo', explica. 'Ven en nosotras un trato cercano y una disposición a que se vean guapas'. Y a pesar de que son profesionales rodeadas de mucha gente que les aconseja, asegura que su relación es muy buena. 'Son mujeres sencillas en el trato'.

Creaciones que con frecuencia ven que otras firmas imitan. 'No me importa. Como decía Chanel: 'Mientras te copien todo va bien'. Es una manera de demostrar que lo que haces gusta', comenta rotunda Yolanda.

Pero la principal alfombra roja que concentra su creatividad es la que recorren las novias para llegar al altar. La colección para el próximo 2021 la presentarán en la pasarela Valmont Barcelona Bridal Fashion Week prevista del 18 al 22 de septiembre.

Mantienen el nombre de la colección anterior 'No Fear II' (Sin miedo) con la clara intención de apostar por vestidos de novia 'cómodos, aunque también habrá hueco para los diseños de princesa'.

'No Fear no se refiere solo a la situación por la que estamos pasando, que también, tiene que ver con no sentir temor a ser distinto', a ser ajeno a influencias externas a la hora de elegir un vestido para un día importante.

'Las novias se tienen que atrever a ser ellas mismas', y lanza un dardo directo a quienes las acompañan en la elección. 'Hunden sus decisiones con comentarios que no siempre son acertados: demasiado escote, muy larga la cola, mejor que lleves velo...'.

Por suerte, según cuenta, 'cada vez vienen más solas. No necesitan la aprobación de nadie', dice la creativa de esta firma que ha desfilado en París en el 'off' de los desfiles de la Alta Costura.

YolanCris está embarcada en un compromiso ético con la industria de la moda, que encumbra la confección artesanal y sostenible con un deseo fundamental, que 'la novia lleve su sello'.

Los quince años desde su fundación han pasado 'súper rápido', comenta esta pionera que impuso el estilo boho en la novias con vestidos cómodos, innovadores desde el punto de vista estético, con elementos ligados a la artesanía, bordados, puntillas y el uso se telares antiguos de proximidad.

Diseños prácticos, que no pesen, 'con los que puedas bailar' y disfrutar de un día muy especial.

La marca realiza una apuesta por la sostenibilidad. 'No generamos residuos. Tengo un gran respeto por la materia prima y por las hora de trabajo que invertimos en la confección', advierte.

Tampoco generan estocaje, 'no fabricamos sin sentido, se hacen cortes precisos para no desperdiciar material', vigila con detalle cómo están realizados los tintes y optan por velos de seda o de tul de algodón, 'aunque hay materiales en la confección de novias que no se pueden sustituir' y no alcanzan determinados parámetros.

Vestidos que llevan la exclusividad en su ADN y que 'son los que parecen en la fotografía. No se puede elegir un vestido solo porque ves una fotografía bonita con una buena modelo. Luego te lo pruebas y te llevas un chasco'.

Advierte que en las actuales circunstancias 'la gente tiene que cambiar el rol y ver el lado positivo. Ahora, con la reducción de invitados, celebras tu boda con quien verdaderamente quieres que vaya y eso también cambia la estética del vestido. La realidad exige otra historia'.

En este recorrido Yolanda Pérez asegura que se ha dado cuenta de que cada vez sabe menos y piensa en todo lo que le queda por aprender de los diseñadores que empiezan, con buenas ideas y otras técnicas ligadas a la tecnología.

Señala que en la moda española hay creativos muy buenos, pero 'hace falta menos ruido y trabajar más' no solo en el diseño sino en la experimentación de nuevas fibras, en las mezclas de colores.

'La creatividad en la moda siempre es la llave que te salva', concluye Yolanda Pérez. EFE