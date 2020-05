YouTube deja de funcionar durante algunos minutos

Washington, 14 may (EFE).- La plataforma de internet YouTube dejó de funcionar este jueves durante unos 20 minutos aproximadamente debido a un problema sin especificar pero que ya está resuelto, según aclaró la compañía con sede en San Bruno (California, EE.UU.).

'Si recibía mensajes de error en YouTube, ese problema ya está resuelto. Ha durado unos 20 minutos en la página de inicio, suscripciones, buscador y otros. ¡Gracias por su paciencia y por todos avisos!', admitió YouTube en sus diversas redes sociales.

Según el portal Downdetector, que reporta caídas de servicio de diferentes plataformas de internet, YouTube dejó de funcionar sobre las 23.21 GMT de este jueves.

Minutos después de comenzar el problema también dejaron de funcionar su servicio de televisión por internet, Youtube TV, así como su plataforma de música por suscripción en 'streaming', YouTube Music.

Esta plataforma recibió cerca de 170.000 reportes de fallo de Youtube en el momento álgido de la caída del servicio.

Según los reportes del portal Downdetector las caídas del servicio ocurrieron en todo el mundo aunque con especial intensidad en Japón, Estados Unidos, varias zonas del norte de Europa y países de América Latina como México, Colombia, Perú y Brasil.

Cientos de usuarios de YouTube acudieron a Twitter para alertar de la caída del servicio con la etiqueta #YouTubeDown.

La compañía respondió a estos usuarios en inglés, español y otros idiomas con el mensaje 'el problema está resuelto, gracias por tu paciencia'.

'Estoy por subir un video y hago que se caiga YouTube', bromeaba uno de los usuarios.

'Youtube ha dejado de funcionar justo cuando estaba escuchando Red Thread de Oneus, SACRILEGIO', ironizaba otro.

'Qué pasa en YouTube? Ustedes pueden ver contenido? Me dice mis listas no existen y cada video que no está disponible', describía otro de los usuarios. EFE