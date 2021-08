Yuberjen Martínez y Ceiber Ávila darán el salto al boxeo profesional

Bogotá, 10 ago (EFE).- Los boxeadores colombianos que compitieron en los Olímpicos de Tokio afirmaron este martes que ya tienen los ojos puestos en los Juegos de París 2024 y en el caso particular de Yuberjen Martínez y Ceiber Ávila en saltar a la rama profesional.

'Pienso hacer boxeo profesional y amateur. Si está la posibilidad de ir a París (2024), lo haré. Mis sueños no se han terminado y sueño con esa medalla para dedicársela a todo el país', dijo Martínez, en una rueda de prensa en Bogotá en la que estuvo acompañado de Yeni Marcela Arias, Ingrit Valencia, Ávila, Cristian Salcedo y Jorge Vivas.

Un polémico fallo dejó a Martínez a las puertas de la medalla en Tokio en los 54 kilogramos, pues los jueces dieron como ganador al japonés Ryomei Tanaka, a pesar de que salió en silla de ruedas del ring.

El carismático Martínez dijo hoy que estaba 'muy agradecido con todo el país. Sufrimos mucho a pesar de prepararnos. Hubo muchas lágrimas. Quiero agradecer a todos los que estuvieron ahí para apoyarme. No es fácil estar aquí dando la cara. Estoy sin cómo agradecer a todos los colombianos'.

La medallista de plata en BMX Mariana Pajón, tras la derrota del púgil, decidió hacer una recaudación de dinero desde su fundación para darle lo que hubiera conseguido si lograba la medalla, y hoy Martínez aseguró que lo compartirá todo con el resto del equipo de boxeo.

'Todos partimos de Colombia con un sueño hacia Tokio. Lo más importante es ganar el corazón de todo el país. Que no sea yo llevándome todo el crédito. Si todos hubiéramos ganado, todos lo hubieran hecho. Yo quería compartirlo con ellos porque somos un grupo unido. La unión hace la fuerza', expresó el pegador.

LLEGAR AL PODIO

Por su lado Cristian Salcedo, de la categoría de más de 91 kilogramos, confió en que los colombianos puedan desarrollar un mejor trabajo que les permita hacerse con algún metal en París 2024.

'Espero que en Francia lleguemos con un trabajo fuerte en estos tres años, poder estar en el podio para cuando llegue una nueva oportunidad en Olímpicos', explicó Salcedo que en primera ronda perdió con el cubano Dainier Peró.

El entrenador del equipo colombiano, el cubano Rafael Iznaga, dijo que en Colombia el boxeo tiene una buena reserva, con unos 400 aspirantes en todo el país, y aspira a formar equipos competitivos que mezclen experiencia y juventud.

'Podemos elegir una buena Selección para 2024 haciendo una combinación de los que están ahora y los que vendrán', aseguró, quien se prepara ya para competiciones previas como los Suramericanos, Panamericanos o los mundiales.

Desde los Juegos de Río de Janeiro el reglamento permite que compitan boxeadores profesionales, mientras que antes solo lo podían hacer los amateurs, por lo que algunos de los colombianos, como Martínez, aspiran a lanzarse a la liga profesional en estos tres años.

Por su lado, Céiber Ávila, de la división de los 57 kilogramos y que cayó con el ghanés Samuel Takyi en segunda ronda, también expresó su deseo de llegar al profesionalismo.

'Si tenemos opción de hacer ambos campos (aficionado y profesional), lo haremos', aseguró.

Por su parte, Yeni Marcela Arias aseguró que pese a que no ganó medalla el 'apoyo de todo el país ha sido excelente. No gané el metal, pero sí el amor de muchas personas. Eso me pone más feliz que de haber ganado'. EFE

