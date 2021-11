Yunior García: 'Llegamos a España, vivos, sanos y con las ideas intactas'

Madrid, 17 nov (EFE).- El artista cubano Yunior García Aguilera, uno de los promotores de la manifestación del 15 de noviembre en Cuba, confirmó este miércoles que está en España junto a su mujer 'vivos, sanos y con las ideas intactas'.

En sus redes sociales, García Aguilera, de 39 años, agradeció la preocupación de todos sus amigos y también a 'muchas personas que han hecho posible este viaje'.

'Llevo varios días sin comunicación y necesito actualizarme sobre la situación de otros miembros de (la plataforma que lidera) Archipiélago. Muy pronto contaremos la odisea. ¡Un abrazo!', escribió el líder disidente cubano.

García Aguilera viajó a Madrid el martes, 24 horas después de la protesta convocada por su plataforma Archipiélago para exigir un cambio político en la isla y de estar encerrado en su casa durante toda la jornada del lunes, bloqueado por agentes de la Seguridad del Estado cubano, y apartado de los medios por una bandera cubana que tapaba su edificio.

'Ha sido una decisión personal de él. Ha pedido un visado y se le ha dado. Obviamente, las autoridades cubanas no se han opuesto porque si no, no habría salido. De momento tiene un visado normal. No sabemos si querrá pedir asilo. Habrá que hablar con él para saber cuáles son sus planes”, señalaron hoy fuentes del Ministerio español de Exteriores al diario español El País.

Las mismas fuentes no quisieron revelar su paradero, pero confirmaron que llegó al aeropuerto madrileño de Barajas y no descartan que siga en Madrid. EFE

