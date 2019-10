Zambrano: 'He trabajado mucho para hacer historia para Colombia'

Doha, 4 oct (EFE).- Anthony Zambrano celebró la primera medalla de Colombia en pista -plata en 400- desde el bronce de Ximena Restrepo en Tokio'91 y señaló que había 'trabajado mucho para hacer historia para Colombia'.

Señaló a dos personas que fueron la clave de su éxito: 'Ellas fueron las que me hicieron estar aquí y hacer historia para Colombia: mi entrenador, Nelson Gutiérrez, y mi fisioterapeuta, Caridad Martínez. Ellos me alimentaron cuando no tuve nada para comer', dijo.

Pero Zambrano también dio las gracias públicamente a su madre y a todo el equipo de entrenamiento, 'y a quienes creyeron en mí en los malos tiempos'.

'Perdí la disciplina pero pude recuperarme para volver a entrenar duro y ahora se ve lo lejos que he llegado y hasta donde puedo llegar si continúo así', declaró tras la final mundialista, en la que Steven Gardiner batió el récord de Bahamas con 43.48 segundos, por delante de Zambrano, que batió el récord sudamericano (44.15).

Desde que Ximena Restrepo obtuvo la medalla de bronce en esta misma disciplina en Tokio'91, Colombia no había vuelto a conseguir una medalla en pista.

'Después de tres campeonatos del mundo tengo una medalla de plata en una final de tanto nivel, venciendo a tantos atletas punteros. Mi táctica de carrera funcionó. Si me quedaba sin piernas no importaba. he trabajado mucho para conseguir esto y estoy seguro de que vendrán más cosas buenas', aseguró. EFE