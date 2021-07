Zapata: 'Tengo más experiencia y ahora voy a clavar, no a sobrevivir'

Tokio, 24 jul (EFE).- Ray Zapata, probable finalista olímpico de suelo tras sumar hoy 15,041 puntos en la ronda de clasificación de Tokio 2020, resaltó este sábado el valor de la experiencia en sus segundos Juegos y a sus 28 años: 'En cada salto voy a clavar, no a sobrevivir como en otras ocasiones'.

'El ejercicio me ha salido increíblemente bien, es uno de los mejores que he hecho nunca y aún tengo un margen de mejora para la final, en caso de que llegue', aseguró el gimnasta español nacido en Santo Domingo, que debe esperar a que acabe la jornada para saber si entra en la final.

'Con esta nota creo que debería estar , pero hay que esperar', afirmó a Efe tras competir.

Zapata no incluyó en su ejercicio de hoy la nueva dificultad con la que sorprendió en la Copa del Mundo de Doha, un doble mortal adelante en plancha con pirueta y media.

'Lo reservamos para la final. En esta ocasión había que asegurar una nota de ejecución buena. En la final obviamente iremos con todo. Estamos en unos Juegos Olímpicos. Estoy preparado para jugármela', afirmó.

'Mi objetivo era sacar un 15, que en este ciclo olímpico aún no lo había conseguido. Se ha resistido hasta ahora, pero aquí es donde vale. Según había entrenado y como me sentía de explosivo, me lo esperaba. Estoy compitiendo con más experiencia y en cada salto voy a clavar, no a sobrevivir como en otras ocasiones. Aunque nervioso estaba un montón', reconoció Zapata, que hoy se levantó 'a las 5:55 de la mañana' para entrenar.

'La gimnasia te pega palos muy duros y nos ayuda a odiarla', dijo. 'Pero estoy por segunda vez en unos Juegos y hay gente, incluso mejor, que quizá nunca haya estado'.

En la competición por equipos España marcha provisionalmente cuarta, aunque con una nota baja que le dificulta estar en la final.

'Les he visto nerviosos, la adrenalina igual te pone arriba que abajo. Pero estoy orgulloso de ellos, también de Néstor', apuntó en referencia al pentacapeón nacional Néstor Abad, que hoy falló en varios ejercicios con caídas y salidas de tapiz.

'Aunque no le haya salido bien la competición, ha fallado haciendo la dificultad que él quería. Podía haberla quitado, pero quiere estar entre los mejores. Tendrá más adelante su recompensa seguro, aunque hoy estaba un poco tristón', lamentó Zapata.

El candidato a medalla olímpica afirmó que prefiere no ver lo que queda de competición.

'Soy gafe', aseguró.

'Pero mis compañeros me irán contando. Que sea lo que Dios quiera'. EFE

nam/hbr

(foto)