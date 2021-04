Zapata tras ganar a Fognini: 'Yo mismo me estaba sorprendiendo de mi nivel'

Barcelona, 21 abr (EFE).- El español Bernabé Zapata, que llegaba al Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó procedente de la previa, aseguró este miércoles que hasta él mismo se sorprendió del gran juego que desplegó para ganar en segunda ronda a Fabio Fognini, noveno cabeza de serie del torneo.

'Yo mismo me estaba sorprendiendo del nivel tan bueno que estaba dando. Yo creo que he estado perfecto', aseveró Zapata, 147 del ránking mundial, tras eliminar al número 27 de la ATP y protagonizar la primera gran revolución de esta edición del torneo barcelonés.

El valenciano, que ganó por 6-0, 4-4 y descalificación del italiano, celebró que desde 'el inicio del partido y prácticamente hasta que ha acabado las sensaciones han sido muy buenas'.

'Te entran esas dudas a nivel mental durante el partido, pero sí, sabía que eso podía pasar. Así que básicamente lo que he intentado es ir punto a punto, no pensar en el resultado, no pensar en el nivel que estaba dando, simplemente seguir haciendo mi trabajo', resumió el jugador de 24 años.

Sobre el incidente con un juez de línea que costó la expulsión de Fognini, Zapata aclaró que él estaba 'en el otro lado de la pista' y no fue capaz de escuchar nada de la conversación que derivó en la descalificación.

'Cuando ha entrado el referí a la pista sólo le he preguntado al árbitro qué había ocurrido pero tampoco me ha querido decir mucho más, así que yo estaba centrado en mi trabajo. Estaba centrado ya en el siguiente punto y el siguiente juego', señaló.

Tras su sorprendente victoria en segunda ronda ante el noveno favorito del torneo, el español se enfrentará en octavos con su compatriota el gijonés Pablo Carreño, número 13 en el ránking ATP y sexto cabeza de serie.

'Ahora juego contra Pablo. El siguiente partido creo que es un partido muy duro. Le conozco bastante bien, es amigo mío, y viene jugando muy bien. Ha ganado algunos partidos como en Marbella, que ganó el torneo', recordó.

Sin embargo, el valenciano dijo que afrontará el partido como el de su victoria este miércoles, con la idea de 'mantener el nivel de juego' y 'hacer las cosas bien'. EFE