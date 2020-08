Zarco justifica su comportamiento en el percance y no ve ninguna culpa

Madrid, 20 ago (EFE).- El francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19), que no podrá disputar la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Estiria de MotoGP al no ser declarado 'apto' por la Comisión Médica de los grandes premios, intentó justificar su comportamiento en el percance del pasado fin de semana con el italiano Franco Morbidelli, en el que no ve ninguna culpa por su parte.

'Estoy esperando a lo que decida Dirección de Carrera. He dado mi versión y tienen todas las pruebas para ver que no he hecho nada loco pues para mí, si hay una penalización sería absurdo, porque la explicación es clara y con ello no digo que quiera que penalicen a Franco -Morbidelli-, pero sí digo que no es culpa mía, tuvimos mala suerte y creo que Franco podía haber anticipado antes, lo mismo que hice yo en las vueltas anteriores', comentó Zarco.

'Si piensas lógicamente, a Morbidelli le pasé ya en la recta, antes de llegar a esta curva dos, pero no se ve bien cuánto antes lo hago, y yo no puedo dejar más espacio cuando inicio la frenada, no puedo estar más a la izquierda, y él es el que va detrás de mí y el que necesita también controlar el espacio', explica el francés.

'Yo en las vueltas anteriores, detrás de Morbidelli o de otros antes de la frenada, corto gas antes porque sé que si freno más tarde puedo tocar a otro pero si tengo la oportunidad de pasar en la recta, mi frenada es libre y delante puedo anticipar un poco mejor mi maniobra, y no hice ninguna locura con esta maniobra', continuó Johann Zarco.

'Muchos pilotos dicen que estaba muy, muy a la derecha. Claro que hay otros que van más a la izquierda, pero otro piloto Ducati tiene más o menos la misma línea y por eso creo que Franco podía haber anticipado un poco mejor las cosas, porque es el único que me podía ver en ese momento, no yo', agregó.

'Yo tuve mala suerte porque iba delante y Morbidelli me tocó a mí. Mi primera reacción fue ir a preguntar a Franco cómo estaba y qué le dolía, no a pedirle perdón', recalca Johann Zarco, quien reconoce que 'fue importante para mí poder hablar con Rossi y con Franco después de la carrera'.

Y, al referirse a su 'no apto' para la jornada del viernes de entrenamientos, Johann Zarco señaló que necesita '48 horas más para ver si tengo el OK médico, porque ahora no lo tengo'.

'Estoy bien, pero sólo han pasado 24 horas y con 48 horas más estaré mejor, aunque no será un drama perderme los entrenamientos del viernes, porque tenemos toda la información para la puesta a punto de la moto del trabajo del fin de semana anterior', recordó el piloto francés. EFE