Zarco: 'No esperaba que Jorge Martín tuviera tanto ritmo'

Madrid, 4 abr (EFE).- El francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), segundo este domingo en el Gran Premio de Doha y por primera vez líder del Mundial de MotoGP, resaltó que al principio de la carrera estaba viendo cómo gestionar la posición y que no esperaba tener a Jorge Martín liderando la carrera y que 'tuviera tanto ritmo'.

'En comparación con Pecco (Bagnaia) el fin de semana pasado tenía muy buen ritmo y yo me sentía muy bien siguiéndolo, por eso, cada vez que alguien me adelantaba aprovechaba la recta para volver a pasarle y he podido pensar más en la victoria, porque cuando llegó Fabio (Quartararo), los neumáticos no estaban tan mal, pero generó esa distancia con Jorge y no pude encontrar el hueco para pasar a Jorge', lamentó Zarco.

'Sabía que tenía muchos pilotos detrás, y tenía que defender mi posición, al mismo tiempo que quería atacar a Jorge, y al final pude conseguirlo en una maniobra perfecta', destacó el francés.

Johann Zarco es el nuevo líder del mundial con 40 puntos, pero reconoce: 'no esperaba liderar el Mundial cuando llegué aquí, venía con intención de aprender sobre la Ducati y creo que todavía tengo margen para sentirme mejor y rodar más cómodo y si soy capaz de crecer en esta línea y valerme del potencial de esta moto, seremos competitivos'.

'Ser feliz es lo que quiere cualquier ser humano. A veces la vida no te ayuda, pero ahora me va bien, la vida me sonríe y estoy en el equipo perfecto y Ducati te da la mejor moto y ese ambiente latino en el equipo que me hace sentir muy bien y cuando todo se cuadra es estar dónde estamos, arriba', señala contento Zarco.

'El hecho de que hayamos batido al equipo de fábrica hoy es porque tenemos la oportunidad de tener la misma moto que ellos y estamos sometidos a menos presión y eso nos puede ayudar a tener esa mayor fortaleza mental, porque ellos no han hecho una mala carrera, pero está todo muy apretado', reconoce el piloto francés.

'Las dos primeras carreras me he divertido muchísimo porque he podido controlarlas pero no es el momento de pensar en si esto es una redención, vivo el momento y ahora estoy aquí gracias a Ducati', afirma Johann Zarco.

'Ha sido genial quedar segundo por detrás de Fabio. En el podio quise cantar el himno con él porque es algo sensacional lo que hemos hecho por el motociclismo francés y ha sido un momento único y uno de los grandes de mi carrera', recuerda Zarco. EFE