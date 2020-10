Zarco, satisfecho por recalar en 2021 en la escudería Pramac

Madrid, 8 oct (EFE).- El francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19), que el próximo año será piloto de la escudería Pramac con una moto prácticamente de fábrica, aseguró que se siente 'bien' por ello porque 'es una moto ganadora', aunque es consciente de que tiene que 'aprender muchas cosas de la Ducati'.

'Los domingos no he sido capaz de plasmarlo con un buen resultado, así que aún necesitamos cuadrarlo todo, pero creo que estoy en el buen camino y gracias a Ducati voy a tener todo lo necesario para poder aprender al máximo hasta el final de la temporada y aprovecharlo para la próxima temporada', explicó Zarco.

'Pecco ha demostrado que se merecía ese puesto en el equipo de fábrica y yo creo que voy a dar un paso importante ya que voy a tener una moto muy similar el año que viene y por eso estoy contento y motivado ya que hace un año, en octubre, no teníamos la misma situación y ahora sé el camino que tengo por delante', señaló el piloto francés.

Johann Zarco también sale de una lesión y afirmó que se ha recuperado 'rápidamente', aunque apuntó: 'Hay algunos ligamentos que me ocasionan algo de dolor y aunque no me molestan al pilotar, según el fisioterapeuta el cuerpo lo compensará de alguna manera para que no lo note'.

'No hemos tenido buenos resultados en las últimas carreras pero no ha sido por culpa de la lesión, y si bien hubiéramos tenido que parar durante algún tiempo, espero que con el trabajo que estamos haciendo lo podamos hacer, cuidando de la lesión', aseguró.

En cualquier, caso Zarco dijo que no tiene ninguna presión en la carrera 'de casa', ya que 'la presión va a ir para Fabio, ya que él es quien tiene todas las bazas para ganar y habrá muchos aficionados, aunque no todos, pero todo dependerá un poco del tiempo que haya a lo largo del fin de semana'.

De vuelta a su reto de 2021, Johann Zarco explicó las diferencias entre las motos de una temporada y otra: 'Habría que recordar el gran paso que dio Pecco entre la moto de 2018 y la de 2019. Con la de 2020 pienso que no hay tanta diferencia, pero de lo que he oído a Ducati, la moto tiende a ser más constante en las carreras'.

'En 2020 han tratado de tener esa constancia para ser rápidos al final de la carrera, espero tener mejores sensaciones con esta moto y así poder preparar mejor todas las carreras', incidió Zarco. EFE