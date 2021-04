Zelenski insiste en involucrar a otros países en el proceso de paz en Donbás

Moscú, 27 abr (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, insistió hoy en la conveniencia de involucrar a otros países en las negociaciones de paz sobre el Donbás, porque ello podría acelerar el fin del conflicto en el este del país.

'Podría ser una extensión del formato de Normandía (Rusia, Ucrania, Francia y Alemania), un formato paralelo separado con otros países, con actores muy serios, poderosos', señaló Zelenski durante una visita de trabajo a la región de Jersón, a orillas del mar Negro y vecina de la península de Crimea, anexionada en 2014 por Rusia.

'No solo porque son poderosos, sino también porque quieren ayudar a Ucrania a terminar la guerra. Creo que esto es la decisión correcta', señaló el jefe de Estado ucraniano, según un comunicado de la oficina presidencial.

En una reciente entrevista con el Financial Times, Zelenski mencionó la posibilidad de que se sumen al proceso EEUU, el Reino Unido y Canadá, por ejemplo.

Zelenski también abogó hoy de nuevo por la modernización y renovación del proceso de negociación de Minsk sobre el Donbás, donde se enfrentan desde 2014 el Ejército ucraniano y los separatistas apoyados por Rusia.

Rusia ya ha dicho que quiere cambiar los Acuerdos de Minsk, firmados en 2015 por el predecesor de Zelenski y que pusieron fin a la guerra a gran escala en el Donbás.

Sin embargo, aún no han sido implementados en su totalidad.

'Creo que Minsk debería ser flexible. Nadie dice que debería clausurarse (el proceso). Pero considero necesario actualizar varios puntos' de los Acuerdos de Minsk, sostuvo el mandatario ucraniano.

REUNIÓN EN LA OSCE

Zelenski expresó de nuevo su esperanza de que este miércoles en la reunión del Grupo de Contacto Trilateral para el Donbás -Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)- las partes puedan 'acercarse a la decisión de declarar un nuevo alto el fuego y restablecer este régimen en serio'.

'No solo verbalmente, sino también por escrito', añadió sobre el aumento desde principios de año de las violaciones del alto el fuego en vigor desde 2015 y que fue reforzado en 2020.

Zeleksi, quien visitó las posiciones del Ejército en la línea administrativa de Crimea se refirió asimismo a la reciente concentración de tropas rusas en la frontera oriental de Ucrania, que ha generado preocupación en la OTAN y Occidente.

Sostuvo que no es el primer año que Rusia ha recurrido a la presión y que Ucrania está tranquila.

'Siempre debemos estar listos' para responder a cualquier nueva agresión por parte de Rusia, subrayó no obstante.

Según el jefe de Estado ucraniano, los esfuerzos conjuntos de Ucrania, los países europeos y EEUU hacia Rusia han creado oportunidades para la desescalada.

'No podemos garantizar al 100 % que las tropas rusas no regresarán. Aún así, encomiamos la decisión de retirar las tropas de las fronteras de Ucrania. Esto indica la intención de no continuar la escalada', dijo el presidente.

Rusia comenzó el pasado viernes en Crimea el repliegue de las tropas que provocaron una escalada de la tensión con Ucrania. EFE