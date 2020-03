Zelenski reorganiza el Gobierno de Ucrania por lento avance de las reformas

Kiev, 4 mar (EFE).- Tan sólo nueve meses después de asumir la presidencia de Ucrania, Vladímir Zelenski reorganizó hoy de modo radical el Gobierno con un nuevo primer ministro y once caras nuevas, mientras se enfrenta al reto de gobernar con cuatro ministerios huérfanos y recuperar la confianza de los ucranianos.

'Éste es el primer Gobierno donde no hay corrupción. Pero no basta con no robar. Éste es el Gobierno de las caras nuevas, pero las caras nuevas no son suficientes. Necesitamos nuevos dirigentes y nuevos corazones', declaró.

El mandatario anunció los cambios que sacuden a su gabinete de ministros durante una sesión especial de la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, tras una semana plagada de especulaciones.

Aparte de a su primer ministro, Alexéi Goncharuk, quien presentó su dimisión la víspera por discrepancias con el mandatario ucraniano, Zelenski relevó a los titulartes de una decena de ministerios.

El sustituto de Goncharuk es el hasta ahora viceprimer ministro, Denís Shmigalia, anterior titular de Desarrollo de las Comunidades y Territorios de Ucrania.

“Debemos abordar una serie de desafíos de inmediato, como la revisión del presupuesto estatal para aumentar los salarios y las pensiones de los ucranianos”, aseveró el político de 44 años en el discurso previo a su investidura.

El nuevo equipo de ministros, aprobado por el Parlamento en bloque, aún está cojo, quedando cuatro ministerios vacantes: Desarrollo de la Economía y la Agricultura, Energía, Protección del Medio Ambiente, Educación y Ciencia y Cultura.

Cuatro ministros del anterior Gobierno conservaron sus puestos: los de Transformación Digital, Mijaíl Fiódorov; de Infraestructura, Vladislav Krikli; el de Justicia, Denís Malyuska, y el incombustible titular de Interior, Arsén Avákov, único miembro de la vieja guardia que mantuvo el cargo tras la derrota de Petró Poroshenko ante Zelenski en las elecciones de 2019.

El nuevo ministro de Defensa, que sustituye a Andréi Zajorodniuk, será ahora Andréi Tarán, un militar de carrera que había trabajado como agregado militar en la embajada de Ucrania en Estados Unidos.

El Ministerio de Exteriores estará encabezado por Dmitri Kuleba, quien se desempeñaba desde 2016 como representante permanente de Ucrania en el Consejo de Europa.

Ambos fueron propuestos por el mandatario ucraniano y apoyados por la mayoría del Parlamento.

A pesar de que Zelenski admitió logros del anterior gabinete en varios frentes, criticó la falta de avances en la recogida de impuestos, los pagos del gas, el sistema de pensiones y el sanitario.

'La verdad es que no es suficiente para los ucranianos', insistió.

Según afirmó el presidente durante el discurso previo a la votación que aceptó por mayoría la renuncia de Goncharuk y del gabinete de ministros en pleno, 'cuando el Gobierno olvida sus promesas, deja de oír a la gente y de ver la necesidad de cambio'.

'Los resultados rápidos no han llegado, y la luna de miel política de Zelenski se ha acabado. El romance se desvanece ante las dificultades del Gobierno', comentó a Efe el politólogo ucraniano Vladímir Fesenko.

Estos cambios llegan en un momento en el que los sondeos más recientes indican una gradual pérdida de confianza de los ucranianos en Zelenski.

Según una encuesta publicada en febrero por el Centro de Vigilancia Social, sus índices de popularidad han caído a un todavía respetable 49,4 %. EFE