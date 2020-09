Zendaya negocia encarnar a la leyenda del rock and roll Ronnie Spector

Los Ángeles (EE.UU.), 29 sep. (EFE).- Zendaya, la protagonista de 'Euphoria' que la semana pasada se convirtió en la actriz más joven en ganar el Emmy a la mejor actuación dramática, negocia encarnar en una película a la estrella del rock and roll Ronnie Spector, líder de la banda The Ronettes.

La cinta es un proyecto de los estudios A24 ('Euphoria', 'Lady Bird', 'Moonlight') basado en las memorias que la propia Spector escribió bajo el título 'Be My Baby', una de las canciones más famosas de The Ronettes, adelantó una exclusiva del diario Deadline publicada este martes.

Sería la propia cantante la que habría seleccionado a Zendaya para que la interpretara en su juventud, del mismo modo que Aretha Franklin apoyó a Jennifer Hudson en la inminente 'Respect', o que Priscilla Presley quiso a Lana del Rey en su papel para la película sobre Elvis, aunque finalmente será para Olivia Dejonge.

Por su parte, Zendaya cuenta con una legión de seguidores desde que estrenara el fenómeno 'Euphoria' en HBO.

Con ese papel, la joven de 24 años se llevó la mayor ovación de la noche en los Emmy de este año tras imponerse en una reñida categoría contra veteranas de la interpretación como Jennifer Aniston, Olivia Colman, Laura Linney, Sandra Oh y Jodie Comer.

'Admiro a todos los que trabajan en esta industria', expresó la actriz emocionada desde su hogar, acompañada de los gritos y aplausos eufóricos de su familia.

'Gracias por elegirme para su historia y espero que continúen orgullosos de mi participación', dijo la protagonista de la serie revelación de HBO en la que encarna a una adolescente con problemas de adicción que vive en una pequeña localidad estadounidense, donde la mayoría de sus compañeros de instituto esconden secretos personales.

La actriz también posee talento musical para el papel, pues publicó varios sencillos en 2011, cuando era una estrella infantil de Disney Channel, lanzó su propio álbum homónimo en 2013 y de hecho participó en canciones de la banda sonora de 'Euphoria' y de la cinta 'The Greatest Showman' (2017). EFE