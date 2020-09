Zendaya y Jeremy Strong, mejor actriz y actor de drama en los Emmy

Los Ángeles (EE.UU.), 20 sep. (EFE).- Zendaya ('Euphoria') y Jeremy Strong ('Succession') se coronaron este domingo como mejor actriz y actor de serie dramática en la 72 edición de los Emmy, que se está celebrando hoy en Los Ángeles (EE.UU.) de manera virtual por el coronavirus.

En un evento sin público y con los invitados saludando desde sus casas, la joven Zendaya (24 años) se ha llevado algo parecido a la mayor ovación de la noche tras imponerse en una reñida categoría contra veteranas de la interpretación como Jennifer Aniston, Olivia Colman, Laura Linney, Sandra Oh y Jodie Comer.

'Admiro a todos los que trabajan en esta industria', ha expresado la actriz emocionada desde su hogar, acompañada de los gritos y aplausos eufóricos de su familia.

Zendaya se convertía en ese momento en la actriz más joven en ganar el Emmy a la mejor interpretación dramática y por ello su discurso ha sido una especie de presentación ante sus compañeros de Hollywood, donde ha entrado con paso firme.

'Gracias por elegirme para vuestra historia y espero que continúen orgullosos de mi participación', dijo la protagonista de 'Euphoria', la serie revelación de HBO en la que encarna a una adolescente con problemas de adicción que vive en una pequeña localidad estadounidense donde la mayoría de sus compañeros de instituto esconden secretos personales.

Por su parte, Strong se impuso en el apartado masculino por 'Succession', una ficción también de HBO que narra los desencuentros de una familia desestructurada dueña de un imperio de medios audiovisuales y de entretenimiento.

El actor ha dado uno de los discursos más breves y comedidos de la noche antes de besar a su pareja, con quien veía la gala desde su hogar,

Jason Bateman ('Ozark'), Billy Porter ('Pose'), Brian Cox ('Succession'), Steve Carell ('The Morning Show') y Sterling K. Brown ('This Is Us') eran los otros nominados en la categoría masculina.

La 72 edición de los Emmy se está celebrando hoy en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.) con un evento virtual presentado por Jimmy Kimmel pero sin famosos invitados ni alfombra roja debido a la pandemia del coronavirus.EFE