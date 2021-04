Zidane: 'Aún falta Liga'

Madrid, 24 abr (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, lamentó el empate cedido ante el Betis por no estar 'muy finos arriba', pero defendió que 'aún falta Liga' y que su equipo peleará por el título hasta la última jornada.

'Son dos puntos perdidos pero tenemos que centrarnos en lo que nos viene el martes. Faltan cinco partidos en Liga. Falta mucho. Perdimos dos puntos pero vamos a pelear hasta el final. Si se acaba hoy no la ganamos pero aún falta', valoró en rueda de prensa.

'Cada vez que perdemos puntos se dice que estamos mal y no es así. Estamos bien. Tenemos que recuperar y pensar en el martes que va a ser el partido más complicado de la temporada. Estamos preparados para jugar este tipo de partidos. Aún falta Liga y los demás tienen que jugar también. Hoy nos ha faltado algo para ganar el partido', añadió.

En el análisis de partido del técnico madridista, a su equipo le faltó puntería para llevarse los tres puntos. 'Ha sido complicado entrar en el partido, muchas perdidas de balón. Nos ha faltado algo hoy, no estuvimos muy finos arriba. Defendimos bien pero nos faltó acierto', reconoció.

Aunque Zidane nunca habla de los colegiados, admitió en esta ocasión preguntado por una mano dentro del área del Betis, que no entiende los criterios que se siguen para señalar unas y dejar impunes otras. 'No lo entiendo pero no soy árbitro. Vi la mano pero es el árbitro el que pita y no lo ha hecho'.

De las cosas positivas que deja el partido para el Real Madrid es el regreso de Eden Hazard, que dejó satisfecho con su nivel a Zidane. 'Muy buena la sensación, contento de ver a Eden porque nos va a aportar. Era importante verle otra vez con nosotros, sabemos la calidad que tiene y vamos a aprovecharnos, espero que hasta el final'. EFE