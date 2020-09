Zidane: 'Cada año Odegaard ha ido a mejor'

Madrid, 19 sep (EFE).- Zinedine Zidane valoró el regreso del noruego Martin Odegaard al Real Madrid, elogió su progresión y el crecimiento que tuvo en sus cesiones al afirmar que 'cada año ha ido a mejor' y que está en condiciones de triunfar en la casa blanca.

'Odegaard es un jugador de calidad que puede aportar mucho al equipo. Los jugadores que pasan por el Real Madrid son los mejores y tenemos uno más que puede ser importante en esta plantilla. Es de lo que se trata. Vamos a preparar a todos para que puedan rendir al máximo nivel', valoró.

'Ha cambiado pero también porque su trayectoria ha sido fenomenal y cada año ha ido a más y a mejor. La temporada pasada con la Real Sociedad ha hecho una gran temporada. Es un jugador más hecho al que vamos a utilizar', añadió.

Odegaard es junto a Andriy Lunin los únicos refuerzos madridistas para una temporada sin fichajes, aunque Zidane no da por cerrada la plantilla. 'Al contrario', dijo, 'puede pasar de todo hasta el 4 de octubre'.

El técnico madridista reconoció que no ve una salida cedido del serbio Luka Jovic. 'No creo que vaya a pasar eso pero hasta 4 de octubre puede pasar de todo y no puedo decir nada más. Lo importante es entrenar bien, que todos los jugadores estén metidos y la situación puede cambiar por muchas cosas'.

De momento, Zizou ve a sus jugadores preparados para buscar la defensa del título liguero. 'Nos hemos preparado muy bien, hemos tenido tiempo para empezar esta Liga con ganas. Estamos contento de poder volver a jugar porque sabemos la situación, que mucha gente lo pasa mal y nosotros somos afortunados de poder volver a jugar al fútbol'.

'Nos preparamos para hacer lo máximo posible desde el primer día en este gran club, con todo lo que ha ganado. El resto es consecuencia de prepararte bien y jugar como equipo, como hicimos tras el confinamiento, así tendremos oportunidad de conseguir cosas. Cada año es más difícil', valoró.

Y analizó a su primer rival, una Real Sociedad que se exhibió en el Santiago Bernabéu para convertirse en verdugo del Real Madrid. 'Es un equipo muy bueno que demuestra cada año que es un rival muy complicado que juega bien al fútbol, no para de correr y querer jugar siempre mejor. Es un campo difícil pero es lo que nos toca jugar en San Sebastián y estamos preparados'.

Por último, felicitó a Sergio Reguilón por su rendimiento, el traspaso al Tottenham y dejó claro que sus dos opciones en el lateral izquierdo son Marcelo y Ferland Mendy.

'Felicito a Reguilón por la temporada que ha hecho. Ha sido jugador del Real Madrid y ahora tenía la oportunidad de poder irse a jugar fuera. Nosotros tenemos dos jugadores en cada puesto, tengo a dos laterales y no puedo tener a tres, cuatro o cinco porque luego es un lío. Lo que podemos hacer es desearle lo mejor posible porque ha hecho una buena temporada en el Sevilla y se merece estar jugando ahora con el Tottenham', sentenció. EFE