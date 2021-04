Zidane confirma la vuelta de Carvajal y Varane y las bajas de Kroos y Hazard

Madrid, 20 abr (EFE).- Zinedine Zidane confirmó que ante el Cádiz podrá volver a disponer de Dani Carvajal y Raphael Varane en defensa, recuperados de una lesión muscular y el coronavirus, respectivamente, mientras que el belga Eden Hazard seguirá de baja hasta que tenga buenas sensaciones y el alemán Toni Kroos no entrará en la convocatoria.

'Están bien Rafa y Carva, van a estar con nosotros mañana. Es una buena noticia', afirmó Zidane aliviado tras tener que jugar en Getafe con una defensa de circunstancias y sin ninguno de sus teóricos titulares.

Sin embargo las malas noticias no cesan para el técnico francés que sigue sin recuperar a Hazard y descartó a Kroos. 'Si no está es porque no está al cien por cien', afirmó sobre el belga que entrena con el grupo pero no termina de dar el paso a su vuelta.

'Está recuperando sensaciones y lo importante es que cuando vuelva esté al cien por cien. Se puede decir que nunca hay un jugador que lo esté, pero la sensación de Eden no es la misma y hay que estar muy atentos como estamos haciendo. Mañana no va a estar, veremos para el sábado o el martes que viene'.

Para Zidane lo que ocurre con Hazard tras varias recaídas en lesiones musculares esta temporada 'es un caso distinto' al resto de jugadores y dijo que solo volverá cuando 'esté totalmente bien'.

'Lo más importante es la sensación del jugador. En Cádiz no va a estar, espero que el sábado pueda estar con nosotros', sentenció. EFE