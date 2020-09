Zidane: 'El árbitro ha pitado justo lo que ha pasado, es el que manda'

Sevilla, 26 sep (EFE).- El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, cree que la victoria de su equipo este sábado en el campo del Betis (2-3) 'es justa', porque 'hay un árbitro que ha revisado' en vídeo las jugadas decisivas del encuentro y ha pitado 'justo lo que ha pasado; es el que manda', aseveró.

'Yo no me meto nunca con los árbitros y no me voy a meter hoy. Lo más importante es el partido que hicimos, lo dimos todo en un campo complicado con un equipo que ganó dos partidos. Estamos contentos, satisfechos del trabajo hecho, hemos sufrido y tenemos tres puntos importantes', recalcó Zidane.

El técnico marsellés explicó que con el punta serbio Luka Jovic como titular 'buscaba jugar en campo contrario con un dibujo diferente, con dos delanteros', e insistió en que no ha 'hablado nada' de incorporar a otro atacante porque está 'contento con la plantilla' para 'intentar hacer una buena temporada'.

Zidane alabó a su portero, el belga Thibaut Courtois, decisivo 'como muchas veces últimamente', ya que recordó que la pasada jornada contra la Real Sociedad 'también tuvo una clarísima en la que salvó' a su equipo y 'hoy otra vez', además de resaltar que 'también juega muy bien con el balón, saliendo de atrás'. EFE

