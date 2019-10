Zidane entiende el deseo de Ramos con los Juegos: 'Me parece una cosa bonita'

Madrid, 18 oct (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no se mostró cerrado a la posibilidad de que su capitán Sergio Ramos acuda a los Juegos Olímpicos de Tokio, pese a que coincidan en fecha con la pretemporada del club blanco, y aseguró que le parece 'una cosa bonita' que quiera ayudar a España.

Ramos no ha comentado con su entrenador su deseo de acudir a los Juegos Olímpicos, desveló Zidane, que no le cerró la puerta a su jugador.

'Ni hablé con él de eso', confesó. 'Lo que yo quiero es ver su sensación, lo que quiere Sergio es lo más importante. No es un tema mío, si él quiere jugar me parece muy bien porque a los 34 años es querer hacer algo importante para ayudar a su país. Me parece una cosa bonita', manifestó. EFE