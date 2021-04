Zidane: 'Estábamos en la calle, yo el primero'

Madrid, 20 abr (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que sus jugadores superarán el límite para pelear por el doblete en los que partidos que restan hasta el final de temporada y recordó que en una temporada en la que 'ha pasado de todo' muchos les pusieron 'en la calle' y sin opciones de títulos grandes.

Descartó rotundamente Zidane que su equipo vaya a poner el foco en la Liga de Campeones, a tres partidos de una nueva 'Champions' y que dé menos importancia a la Liga.

'En ocho meses de competición ha pasado de todo. Estábamos en la calle, yo el primero, los jugadores no valían nada y no es así, nunca. Lo importante es que hay vida, estamos compitiendo y es lo que nos anima. Hasta el final, hasta el último día, lo vamos a pelear pase lo que pase. No sé si ganaremos o no, lo importante es la fuerza y el trabajo que vamos a meter en lo que queremos. Lo que nos anima es la competición', manifestó.

El técnico francés subió el tono de su mensaje para encarar la adversidad a la que se está enfrentando en los últimos partidos, plagado de bajas y con casos de coronavirus en su plantilla.

'Vamos a presentarnos en Cádiz con un equipo que va a pelear. Sabemos las dificultades que tenemos con algunos jugadores pero no estamos al límite, siempre lo vamos a rechazar, porque con todo lo que ha pasado en meses de competición en los que nos han dicho de todo, nosotros no vamos a bajar los brazos ahora, al revés, vamos a salir con todas las fuerzas que tenemos con jugadores', defendió.

Para Zidane, los once que comiencen el partido formarán 'un equipo competitivo para ganar el partido' y les invitó a pensar en positivo para mejorar, sin parar a pensar en problemas que les puede condicionar en su rendimiento. 'Hablé de estar al límite y ahora todos me hablan de límite, pero lo vamos a superar porque cuando llegas a un límite lo puedes mejorar al siguiente día'.

'Nos falta poco para el final de temporada y vamos a intentar darlo todo mañana. Sabemos que es un partido complicado ante un equipo que defiende bien y juega en su casa. Vamos a buscar el partido y sumar puntos', sentenció. EFE