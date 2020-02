Zidane evita hablar de la sanción al City y elogia su nivel competitivo

Madrid, 15 feb (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no entró a valorar la sanción impuesta por la UEFA al Manchester City, que no podrá participar las dos próximas temporadas en competiciones europeas por graves infracciones en los límites financieros, y se centró en lo deportivo, elogiando el nivel 'competitivo' de su próximo rival en la Liga de Campeones.

'No sé lo que va a cambiar y lo que va a ocurrir. Lo que puedo hablar es de fútbol y el partido que vamos a tener contra ellos. Eso no va a cambiar nada', afirmó.

Para Zidane el Manchester City de Pep Guardiola 'es un equipo muy competitivo, muy fuerte y eso no cambia' y espera 'una eliminatoria muy difícil'.

'Respecto a la sanción no puedo entrar ni quiero hacerlo porque no es mi trabajo ni lo que me importa', insistió Zidane. 'Pienso que es un equipo muy bueno y un rival muy duro, sabiendo sobre todo como están en su campeonato. Van a tener una motivación muy alta', advirtió. EFE