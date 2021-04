Zidane evita posicionarse: 'Mi opinión no importa'

Madrid, 20 abr (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que el presidente Florentino Pérez es la única persona del club que puede hablar de la creación de la Superliga, que también preside, y evitó posicionarse sobre la nueva competición, justificando que solo piensa en el partido de Liga en Cádiz.

'La única persona que puede hablar de este tema es el presidente, mi opinión no importa', aseguró Zidane en rueda de prensa. 'Es una cuestión de una persona, del presidente, yo estoy para el partido de mañana. Cada uno tiene su opinión pero no estoy para hablar de eso, de momento hablo de la Liga, de la Champions y el resto no es mi trabajo', añadió.

El técnico francés esquivó responder sobre si ha tratado el tema de la Superliga con su presidente y se mostró reacio a responder cualquier pregunta. Reconoció que dentro del vestuario no han hablado de nada que no sea la visita al Cádiz del miércoles.

'Nada, cero, ni hablamos de eso, solo del partido de mañana. En la mente de los jugadores solo esta preparar el partido. Del resto, no lo podemos controlar ni hablar. No sabemos lo que va a pasar', dijo.

'Mi opinión no la voy a dar. Se puede decir que Zidane nunca se moja y no dice nada, es la verdad, porque mi trabajo y lo que me anima es el día a día y el partido. Del resto puedo opinar pero no sirve, son solo titulares que no valen para nada. Yo solo Cádiz', sentenció. EFE