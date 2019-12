Zidane: 'Había que tener paciencia'

Madrid, 21 dic (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, explicó que la mejoría de su equipo se debe al 'trabajo' y a la 'paciencia' que había que tener tras un mal año de resultados, y defendió que la falta de pegada en el clásico del Camp Nou fue puntual.

'Hay mucho trabajo detrás, había que tener paciencia', defendió Zidane en su análisis del buen momento que atraviesa su equipo. 'Solo podíamos trabajar fuerte y juntos como estamos haciendo. Es lo que nos va a llevar a hacer cosas buenas este año'.

La buena imagen del Real Madrid en el clásico se quedó sin triunfo y con un empate sin goles por su falta de acierto en los últimos metros. Zidane defendió que no les falta pegada. 'El otro día nos faltó el gol, pero en este partido en concreto porque nosotros tenemos gol. También margen de mejora. Cuando miras el resto de partidos hemos marcado muchos goles'.

Cerrará 2019 ante un Athletic 'que lo está haciendo fenomenal desde el principio de temporada', pero ve a sus jugadores 'preparados para hacer un buen partido' y con mucha energía 'sabiendo que es el último partido del año'. No cree que pase factura el desgaste del Camp Nou.

Haciendo balance del año, Zidane no respondió a las críticas que recibió cuando era incapaz de reconducir el camino. 'No estoy para juzgarlas, es la gente de fuera la que opina. Me gusta el fútbol y me encanta estar en el mejor club del mundo. Tengo todos los días la suerte de levantarme y hacer mi pasión. Lo de fuera no lo puedo controlar. Cada día estoy orgulloso de entrenar al Real Madrid'.

No sabe el tiempo que entrenará, pero el francés no se ve muy mayor en los banquillos. 'Dependerá de lo que sienta porque lo hago con lo que tengo dentro. Es verdad que soy un entrenador atípico, diferente, porque hablaron mucho cuando me fui de aquí y lo que me interesa es el día a día con la gente que trabaja conmigo. Seguro que hasta los 60 o 70 años no aguantaré, pero hoy en día me gusta'.

Zidane se defendió frente a quienes le atacan por lagunas tácticas. 'Es un poco torpe tener que demostrar todo el rato nuestro trabajo. Lo importante en el fútbol es ser constantes y lo estamos consiguiendo últimamente. Nuestra identidad de juego la mostramos cuando tenemos el balón, somos ofensivos y proponemos'.

'Habrá gente mejor que yo tácticamente, que son especialistas, yo la táctica no la veo como el resto de personas. Para mi es más importante el estado de forma y de mente, la ambición y ganas que ponen los jugadores. Lo más importante son las ganas de jugar', sentenció. EFE