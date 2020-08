Zidane: 'Hemos perdido los dos partidos, es merecido'

Redacción deportes, 7 ago (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, reconoció que fue 'merecido' caer eliminado de la Liga de Campeones tras perder 2-1 en los dos partidos ante el Manchester City y aseguró que pese al final de la temporada pone 'una nota muy buena' a su equipo.

'La sensación cuando se pierde no podemos estar contentos pero sí muy orgullosos de lo que hicimos, hay que felicitar al rival que ha jugado muy bien y nada más. No hay que buscar excusas, perdimos los dos partidos y lo más importante es que estoy muy orgulloso de mi equipo que lo ha dado todo en el campo pero a veces no te sale', aseguró en Movistar+.

Zidane reconoció la superioridad del Manchester City de Pep Guardiola. 'Al final son dos partidos y los hemos perdido. Creo que es merecido'.

El técnico madridista lamentó el mal inicio de su equipo y defendió a Raphael Varane tras dos errores decisivos. 'Sobre todo al principio nos costó, los primeros 20 minutos. Ha sido un poco la sensación pero luego jugamos bastante bien y en la segunda parte cuando estábamos mejor nos meten el segundo gol'.

'Varane tiene que estar tranquilo, con la cabeza arriba y nada más, porque el 95 % de lo que hicieron todo el año los jugadores ha sido espectacular. Me quedo con eso, es lo que acabo de decirles', aseguró tras salir del vestuario.

Zidane no dio explicaciones sobre la ausencia de Vinicius Junior que ni calentó. 'Cada uno puede opinar, soy entrenador y al final estamos todos, hay jugadores que entran y salen, hoy ha sido con otros jugadores. Puede ser que pudiese hacer los cambios antes, cada uno puede opinar'.

'Pongo una nota muy buena al equipo, no terminamos con buen resultado pero la temporada ha sido muy buena. Hay que estar muy contento por lo que hicieron', sentenció. EFE