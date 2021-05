Zidane lamenta la lesión de Ramos y cree que 'se va a arreglar' su situación

Madrid, 8 may (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, lamentó una nueva lesión muscular de Sergio Ramos y se mostró convencido de que su capitán no ha disputado su último partido con el conjunto madridista, convencido de que su renovación 'se va a arreglar'.

'Sergio lamentablemente se ha resentido de la lesión, pero lo importante es que se ponga bien. El resto se va a arreglar, ojalá que se haga rápidamente. Ahora lo importante es el partido y que se recupere cuanto antes', manifestó en rueda de prensa.

Zidane dejó claro que el regreso de Ramos en Stamford Bridge no fue forzado y estaba en plenitud de condiciones para jugar las semifinales de la Liga de Campeones: 'Jugó porque estaba al cien por cien, después del partido se ha resentido de algo y como siempre no queremos arriesgar'.

'No fue precipitado, él quería estar con el equipo y estaba al cien por cien. De hecho en el entrenamiento previo estaba perfecto. En el partido, en 90 minutos, se ha resentido de algo, pero lamentablemente no podemos hacer nada. El primero que está jodido es él porque no puede estar en el tramo final de la temporada como le hubiera gustado', añadió.

Aunque posteriormente Zidane mostró esperanzas de que Ramos pueda volver para jugar alguna jornada liguera de las cuatro restantes: 'Cuanto antes recuperemos a Sergio mejor, ahora no puede estar y es el día a día lo que marcará. Espero que pueda volver antes de que acabe la Liga, pero ahora no va a estar'. EFE