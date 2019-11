Zidane: 'Lo de Bale le ha pasado a los mejores jugadores'

Madrid, 23 nov (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, intentó restar importancia al comportamiento de la afición madridista con Gareth Bale, aseguró que ya lo han vivido 'los mejores jugadores' y pidió que se rebaje el 'ruido' que se ha generado en torno a la figura del galés.

'Le ha pasado a los mejores jugadores y hoy le está pasando a Gareth. No le afecta porque ha entrado muy bien al partido. Necesitamos a la afición con nosotros y nada más. No va a afectar porque ya lo han pasado muchos jugadores y seguirá pasando. Hay que seguir trabajando fuerte y demostrar en el campo porque la gente quiere ver a sus jugadores ganar partidos', dijo en rueda de prensa.

Zidane no juzgó el comportamiento de los seguidores pero sí les mostró su importancia. 'Lo que queremos es que nuestra afición esté con nosotros desde el inicio hasta el final pero no podemos controlar eso. Tiene su derecho a hacer lo que quiere pero no nos quedamos con los pitos. Gareth ha entrado muy bien en el partido, ha hecho 20 minutos muy buenos y nos quedamos con el juego y la victoria'.

Tras el partido el técnico francés habló con Bale pero no de la reacción del madridismo. 'No he hablado con él de eso, solo le di la enhorabuena por el partido como al resto de los jugadores'.

'No puedo decir que sea injusto o no, cada uno puede opinar y decidir lo que hace. Lo importante es nosotros y necesitamos a nuestra afición, el resto ni lo voy a controlar ni yo ni Gareth ni nadie. Necesitamos siempre a nuestra afición. Son muy importantes. Son un plus para nosotros', añadió.

Por último, mostró la importancia de que se rebaje todo lo que se habla sobre Bale. 'Hay mucho ruido, demasiado, él lo que quiere es estar con nosotros y hacerlo bien como hoy, pero hablar tanto no es necesario. Él está bien, integrado en el grupo, quiere jugar como los demás y vamos a seguir sin que esto nos afecte'. EFE