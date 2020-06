Zidane: 'Lo siento mucho por Abelardo'

Madrid, 27 jun (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se solidarizó con Abelardo Fernández tras su destitución como entrenador del Espanyol, equipo al que se mide en su camino por ser campeón de LaLiga Santander sin confianzas por ser el colista.

'Sabemos que cada partido es una final y faltan siete. Pese a que hemos ganado todo no cambia nada, aún no significa nada y hay que seguir con lo que estamos haciendo. El Espanyol nos lo va a poner muy difícil porque tienen una situación complicada y necesitan puntos. Sabiendo el partido que vamos a tener nos tenemos que concentrar y jugar a tope otra final', señaló en la rueda de prensa telemática ofrecida desde la Ciudad Real Madrid.

Zidane lamentó el cese de Abelardo. 'No tengo que decir si es bueno o malo, es una decisión del Espanyol. Lo siento mucho por Abelardo porque son momentos complicados para un entrenador y lo siento por él', dijo.

Y mostró la mentalidad que pidió a sus jugadores para la visita al RCDE Stadium. 'No nos vamos a confiar. Sabemos la situación, que jugamos el primero contra el último, pero eso en fútbol no vale nada. Tienes que demostrar siempre en el campo. El Espanyol quiere los tres puntos en su casa y no nos vamos a confiar. Sabemos lo que queremos y hay que meter determinación en el partido para ganar los tres puntos'.

De la firmeza mostrada por su equipo resaltó el técnico francés la labor defensiva. 'Tenemos una ventaja con la defensa. No es cosa de cuatro jugadores, estamos demostrando fortaleza de equipo y una actitud importante para ganar cosas'. Poco amigo de destacar nombres, sí lo hizo con la pareja de centrales que forman Sergio Ramos y Raphael Varane.

'Es el mejor doblete que tenemos. Lo que hacen es excepcional. Importa el equipo pero este dúo tiene una grandísima trayectoria en este club y solo nos da alegrías. Son dos jugadores que aportan muchas garantías', resaltó.

Profundizando en la carrera del capitán, Zidane confesó que ya veía todo lo que iba a conseguir en el Real Madrid cuando fueron compañeros. 'Se veía que podía conseguir lo que está consiguiendo porque ya tenía cualidades, pero sobre todo personalidad. Tenía ganas de hacer la historia que está haciendo en el Real Madrid. No estoy sorprendido de nada. Tenemos la suerte de tener un jugador así y espero siga hasta su final'.

Zidane afirmó orgulloso que todos su jugadores están 'en el mismo barco', lo que le facilita hacer rotaciones. En el caso del brasileño Vinicius Junior, que muestra un gran momento de forma, puso freno a los elogios.

'Todos los jugadores saben dónde están y cada trabajador del Real Madrid en su parcela tiene altibajos, así es la vida. Lo único que hay que hacer es trabajar cuando estás abajo. Estamos en un momento bueno, Vinicius también y disfrutamos de lo que está haciendo pero tiene 20 años y hay que ir despacio. Somos 25 jugadores y lo bueno es que estamos en un camino en el que todos miramos por el equipo'. EFE