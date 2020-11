Zidane: 'Lo tomamos como una final'

Madrid, 2 nov (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que sus jugadores toman 'como una final' el duelo de la tercera jornada de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán, por la obligación que tienen de ganar para mantener opciones de clasificación a octavos de final, después de conseguir uno de los seis puntos posibles.

'Conocemos al rival y es un partido complicado ante un equipo muy físico que juega bien al fútbol. Va a ser difícil para nosotros, lo tomamos como una final. Hay tres puntos en juego y vamos a intentar sumarlos', manifestó en rueda de prensa.

No buscó excusas el técnico madridista ni miró a la dificultad del grupo que deparó el sorteo. 'Todos los grupos son muy buenos y competitivos, el nuestro también. Cada partido es difícil de ganar pero tenemos uno para intentar hacerlo y es lo que nos toca'.

'Nosotros sabemos que aspiramos a todo lo que nos toca siempre, queremos demostrar que somos buenos y que queremos siempre más. Con Eden sabemos la calidad que tiene y la vamos a utilizar, pero todos aquí suman para conseguir cosas', añadió valorando la vuelta de Hazard y la subida de nivel para poder aspirar al título.

Entiende Zidane que el tridente que forman Hazard, Marco Asensio y Karim Benzema puede marcar una época. 'Los jugadores siempre quieren hacer historia, demostrar y son tres jugadores importantes que ya están haciendo cosas para el equipo', reconoció. Pero su intención siempre va encaminada al colectivo, defendiendo a la plantilla de la opinión que apunta a un bajón de calidad respecto a la que conquistó tres 'Champions' consecutivas.

'Es una plantilla que puede ganar muchas cosas todavía', explicó. 'Es verdad que se habla siempre fuera sobre que no tienen más y que tenemos que cambiar, pero dentro veo que quieren entrenar, competir ganar y eso es muy bueno para el entrenador, que soy yo de momento, y disfruto con ellos. Vamos a intentar conseguir con toda la plantilla nuestros objetivos, que son muchos estos año', agregó.

Porque Zidane defendió que su equipo no ha perdido jerarquía en Europa. 'El año pasado no ganamos la Champions y cambian las cosas, pero aspiramos siempre a ganarla', dijo. Y ve a sus jugadores que encaran la competición como un reto que lograr.

'No tengo ninguna duda de que los jugadores lo tienen en la cabeza y quieren conseguir ganarla. Va a ser complicado, hay muchas batallas y vamos a luchar para intentarlo. Fuera se opina que perdemos algo pero dentro no afecta nada', manifestó.

Por último, recordó su etapa de jugador en el Juventus, donde compartió años con Antonio Conte, su rival en el banquillo este martes. 'Era un jugador importante en nuestro equipo y es normal que haya sido entrenador, no me sorprende. Nuestra relación es buena aunque es cierto que no estamos en contacto de forma regular. recuerdo cuando me preparaba para entrenador, fui a la Juve y estuve hablando con él. Fue fantástico', sentenció. EFE