Zidane: “Lucas merece quedarse”

Redacción deportes, 25 nov (EFE).- El francés Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, alabó el rendimiento y la actitud de su equipo en la victoria frente al Inter de Milán (0-2), que calificó como “el camino a seguir”, y aprovechó el buen partido de Lucas Vázquez para ensalzarle y asegurar que “merece” renovar su contrato con el club que acaba en junio de 2021.

“Es un jugador importante para nosotros, para la dinámica del equipo. Sale siempre a tope al campo, lo da todo. Siempre he valorado su trabajo y esfuerzo y estamos contentos con que tenga la oportunidad de demostrar lo que tiene. Es un canterano, el Madrid lo tiene en el corazón y cada vez que sale al campo lo da todo. No creo que vaya a pasar -que no llegue a un acuerdo con el club-, veremos más adelante. Lucas, con lo que ha hecho aquí todo este tiempo en el Real Madrid, merece quedarse aquí”, dijo el galo en rueda de prensa.

Un Zidane que volvió a rechazar la idea de que contra el Villarreal (1-1) hubo una falta de actitud, y más en comparación con la victoria frente al Inter: “No estoy de acuerdo con eso. La actitud en Villarreal fue muy buena también. Un empate puede pasar en el fútbol, no se puede ganar siempre en el fútbol. Creo que hicimos un buen partido hoy también. Es el camino a seguir, pero partidos complicados y difíciles siempre vamos a tener. Me alegro por los jugadores porque se merecen todo eso; el equipo tiene corazón y carácter”, declaró.

Además, el técnico francés ponderó la victoria sin Sergio Ramos, la segunda que logran en nueve partidos en ‘Champions’ sin su capitán: “No sé si es el partido más completo, pero son tres puntos importantes para nosotros. Me preguntabas ayer que no se ganaba sin Sergio y lo cambiamos; eso es bueno para todos. Es un trabajo de todos, hicimos un gran trabajo. Son tres puntos solo, pero importantes para nosotros”, comentó.

Por último, se mostró contento con el nivel mostrado por el belga Eden Hazard tras una primera temporada plagada de lesiones y después de haber superado el coronavirus hace una semana: “De Eden me alegro porque él necesita jugar y es lo que está haciendo, recuperando su fútbol, sus cosas en el campo y sabemos la calidad que tiene. Para el bien del equipo, que siga así porque nosotros lo necesitamos”, aseguró. EFE

