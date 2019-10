Zidane: 'No creo que la actuación de Courtois marque un antes y un después'

Estambul, 22 oct (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, destacó la actuación de Thibaut Courtois aunque aseguró que no piensa que 'marque un antes y un después', y se quedó con la imagen de su equipo, la 'personalidad' mostrada para reaccionar en Liga de Campeones derrotando al Galatasaray en su casa.

'Tuvieron dos ocasiones claras de gol que salvó Thibaut pero nosotros hemos tenido muchas. Me habría gustado marcar más goles porque rebaja la presión del rival. Con 1-0 hasta el final pensaban que se podía conseguir, pero al mismo tiempo me gusta porque así desde el minuto 1 al 90 estuvimos muy concentrados en todo. Hemos trabajado mucho juntos y fuertes', dijo en rueda de prensa.

'No creo que marque un antes y un después, hoy claramente las dos de la primera parte han sido muy buenas y nos ha salvado. No es lo mismo ir debajo en el marcador pero después tuvimos nosotros muchas ocasiones de gol. Me habría gustado marcar dos o tres goles más. Nos alegramos por Thibaut y yo por todo el equipo porque siempre hay muchas críticas cuando se pierde, hoy ganamos en un campo que no es fácil y jugamos con personalidad'.

Reforzado en su puesto con el triunfo, Zidane se mostró buen conocedor de la situación que debe encarar un entrenador del Real Madrid. 'Así es el fútbol, hemos ganado muchas cosas pero ya es pasado, se donde estoy y el cargo que tengo, se que es el presente y estamos en ello, por eso hoy hemos respondo muy bien en el campo todos los jugadores. Me alegro que han hecho un esfuerzo enorme y merecen la victoria'

'Siempre hay muchas críticas cuando perdemos, hoy ganamos y hay que alegrarse, porque no es un campo fácil. Cuando tienes un partido cada dos o tres días hay que intentar ganar, y hoy lo intentamos desde el minuto uno, y por eso me alegro por los jugadores', dijo Zidane.

Defendió el técnico madridista que hoy sí entraron 'muy bien al partido' y que las ocasiones del rival fueron por mérito del Galatasaray. 'Lo imp es que nuestro portero respondió para que luego siguiéramos jugando bien'.

Elogio a Benzema: 'Ahora es un capitán, tras Sergio y Marcelo, está tomando las cosas con normalidad, y me alegro por él, porque estamos todos en un barco donde cada uno tiene que aportar, y Karim también lo hace dando instrucciones y animando a los demás cuando se necesita', subrayó el entrenador el papel activo del delantero.

Por último, defendió a Eden Hazard que perdonó ocasiones para haber sentenciado el encuentro. 'No creo que esté frustrado porque lo importante es crear ocasiones. Ha tenido una muy clara que normalmente la mete. No estoy preocupado y él tampoco. Está mejor y va a ir a mejor'. EFE

iut-lvm/rmm/jsg