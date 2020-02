Zidane: 'No sé si Hazard se va a operar o no'

Madrid, 25 feb (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, expresó la frustración que siente Eden Hazard tras recaer de la lesión que le tuvo tres meses de baja, con una fisura de peroné que le deja con pocas opciones de volver a jugar en lo que resta de temporada, aunque optó por no valorar si debe pasar por quirófano a volver a apostar por un tratamiento conservador.

'No soy el responsable de esa parte, no sé si se va a operar o no pero no está contento porque tras estar fuera tres meses se ha vuelto a lesionar, y no es nada positivo para él ni para el equipo. No sé si se ha acabado la temporada para él, espero que no sea así', dijo Zidane en rueda de prensa.

El técnico madridista lamentó el nuevo infortunio de un jugador que debía liderar al equipo: 'No soy quien para decir si se tenía que operar o no, hay gente muy competente que sabe de eso. Yo puedo decir el estado de Eden, que está molesto porque quería volver y dar lo que sabemos que puede dar'.

'Al final no se ha podido porque ha hecho dos partidos y se ha vuelto a lesionar. Espero solo que cuando vuelva lo haga bien totalmente. Es lo que él quiere y nosotros también. Es un momento difícil para él', añadió.

Por encima de todo, Zidane expresó el dolor que siente su jugador por no poder jugar con el Real Madrid. 'A Eden le gusta jugar al fútbol y al final no va a poder. Puedo contar lo que veo en sus ojos y no está contento. Es portante, por su lesión, pensar en positivo. Ahora es un momento malo para él, durante unos días va a ser así. Le gusta estar con nosotros y jugar, eso no lo va a poder hacer. No puede estar contento con lo que está viviendo', sentenció. EFE