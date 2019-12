Zidane: 'Nos dijeron que teníamos que salir juntos y vamos a ir juntos'

Madrid, 17 dic (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, desveló que han recibido la orden de salir junto al Barcelona del mismo hotel camino del Camp Nou, por medidas de seguridad para la disputa del clásico, y aseguró que todo lo político que está rodeando al partido provoca que sea 'diferente'.

'No sé si es una derrota de la normalidad, es una cosa diferente. Las normas son las normas. Nos dijeron que tenemos que salir juntos y vamos a ir juntos. No hay que explicar más cosas. Lo importante es que juguemos el partido y ya está', dijo Zidane confirmando que Real Madrid y Barcelona compartirán hotel y saldrán los dos autobuses juntos escoltados por amplias medidas de seguridad.

Zidane intentó centrar su discurso en lo deportivo, sin que nada de lo que ocurra fuera pueda distraer a sus jugadores. 'Al final nosotros tenemos que poner nuestra energía en el terreno de juego y pensar que se va a jugar. Es la única manera de preparar bien el partido. Lo de fuera podemos estar una semana hablando de lo que está ocurriendo, nuestra energía está en el terreno de juego y nada más porque mañana vamos a jugar un partido'.

El técnico madridista pidió también tranquilidad para el colegiado y rebajar el ruido que rodea el clásico. 'Al árbitro hay que dejarlo tranquilo. Él lo que quiere hacer también es su trabajo igual que nosotros y que el Barcelona. Es un partido de fútbol y se dicen muchas cosas alrededor, pero al final lo que la gente quiere ver es un buen partido de fútbol y nada más'.

Por su parte, Zidane se mostró tranquilo y feliz por disfrutar de un gran partido como el clásico del fútbol español. 'No me preocupa nada. Estoy contento, no sólo yo, todos. Estamos contentos de poder hacer un clásico y me acuerdo de cuando yo jugaba. Son partidos que vives para jugarlos. Concentrado, enfocado únicamente en el campo'. EFE