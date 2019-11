Zidane respalda a Bale: 'Es el primero que sufre'

Madrid, 5 nov (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mostró un apoyo rotundo a su jugador Gareth Bale, sin mostrarse molesto por su convocatoria con Gales sin haber vuelto a jugar con su club desde que cayese lesionado con su selección, y aseguró que 'es el primero que sufre' por su situación.

Zidane dejó claro que cuenta con Bale hasta final de temporada, descartó su salida en el mercado invernal y mostró todo su apoyo a su jugador. Viendo su estado actual tiene dudas de que pueda finalmente jugar con Gales, pero acepta la llamada porque 'es una fecha FIFA'.

'Lo que queremos es que el jugador esté bien, el problema es que no está listo de momento ni preparado para entrenar con normalidad. Vamos a ver día a día. Su país tiene derecho a convocarlo, es una fecha FIFA y nosotros no nos metemos', manifestó tras conocer su convocatoria con Gales.

'El jugador quiere estar bien, no hay que dudar de lo que quiere hacer, es el primero que sufre. Veremos esta última semana y luego como va a ser con su selección, si estará listo o no para jugar, pero de momento la pena es que no está listo', añadió.

De trece preguntas en la comparecencia de Zidane, hasta siete fueron sobre Bale. Entiendo que 'tiene que ir' a la llamada de su selección porque 'está convocado' y estará expectante para ver si acaba jugando o regresa a la dinámica de su club. 'Veremos lo que va a pasar. Me hubiera gustado tenerle ya con nosotros para no hablar de eso pero de momento le falta algo'.

'Ahora mismo no está disponible. La conversación con su seleccionador no la sé pero lo único que me interesa es tener a Gareth bien porque cuando no lo está él sufre. El primero que está molesto es él y nosotros no podemos estar contentos. Quiero a todos mis jugadores conmigo, entrenando y disponibles', dijo.

Zidane quiso lanzar mensajes claros a la afición para evitar un mal clima con Bale cuando vuelva a jugar con el Real Madrid. 'Aquí cada uno cuenta lo que quiere, yo hablo para la afición. El primero que sufre es el jugador, él quiere estar con nosotros. Se habla de que no juega con el Madrid y sí con su selección, pero si no está listo no va a jugar, creo'.

'Se lesionó con Gales y no se ha recuperado pero quiere hacerlo, estar con sus compañeros y jugar. Es mi sensación. Nuestra afición tiene que pensar en positivo. Se dice que no quiero a Bale y que se marche en enero, es una tontería. Cada uno pueda hablar de mi, de lo que hago pero no sacar de mi boca una cosa falsa. Quiero que se quede hasta el final de temporada. Le veo bien, va a contar y lo va a intentar hacer bien con el Real Madrid cuando esté bien', añadió.

Desmintió Zidane que la ausencia de Bale ante el Brujas se debiese a nada antideportivo. 'No jugó porque no estaba disponible', por lo que nada cambió ese día en su relación. 'No tengo duda de que quiere jugar con el Real Madrid', afirmó.

'Tengo buena relación, nos decimos buenos días todos los días', bromeó antes de hacer una nueva defensa a su marcha del Santiago Bernabéu antes del final de los partidos.

'Quiero a mis jugadores, no podemos tener todos la misma cercanía pero nunca me ha pasado nada con Gareth, ni en la dificultad de este verano cuando tenía que marcharse. Al final está aquí y yo estoy contento porque es muy bueno', defendió.

'La prensa tiene que dejar de decir que se va antes del final porque yo cuando jugaba pasaba lo mismo, te podías ir por cualquier razón. Lo importante es que estén como estuvieron Gareth y James antes del partido y al descanso con el equipo apoyando. Buscáis cosas que por ahí no, porque cada uno tiene su derecho y están comprometidos con el equipo que le quieren ver ganar' sentenció. EFE