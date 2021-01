Zidane responde a Tebas: 'Ni son excusas ni nada, era una evidencia'

Redacción deportes, 13 ene (EFE).- Zinedine Zidane respondió a las palabras del presidente de LaLiga, Javier Tebas, que afirmó que la reacción del técnico madridista tras el empate en El Sadar eran 'excusas' y sin querer entrar en polémicas, intentando centrarse en la Supercopa de España, aseguró que 'era una evidencia'.

Lamentó Zidane tras el empate sin goles ante Osasuna en la última jornada de LaLiga Santander y la difícil situación que pasaron sus jugadores para viajar a Pamplona, el estado del terreno de juego que hizo que según su opinión no fuese un partido de fútbol.

'No se la información que tenía Zidane. He visto tantas excusas que han dado los entrenadores cuando no les han ido bien los partidos que ésta será una más', afirmó Tebas este jueves.

Aunque el entrenador del Real Madrid intentó evitar nada que desvíe la mirada del duelo ante el Athletic Club de la Supercopa de España, acabó dejando su respuesta al presidente de LaLiga.

'No me voy a meter, ni le voy a contestar. Esto es pasado y ahora pensamos en el partido de mañana que es lo que más me interesa', dijo en su primera respuesta sobre el asunto.

'No me molesta, me da igual, dije lo que dije el otro día, era lo que pensaba en ese momento pero ni son excusas ni nada, era una evidencia', añadió. EFE