Zidane se resiste a confirmar su continuidad la próxima temporada

Madrid, 17 abr (EFE).- Zinedine Zidane no confirmó que seguirá en el banquillo del Real Madrid la próxima temporada, felicitó a Florentino Pérez por su reelección como presidente, sin ligar su continuidad a la del máximo mandatario ni mirar 'más allá del partido de mañana', porque aseguró que en el fútbol un contrato 'no vale de nada'.

'Me alegro por él, que va a seguir como presidente del Real Madrid', aseguró. 'Yo no veo más allá del partido de mañana, el resto nadie sabe lo que va a pasar. Pienso únicamente en el día a día, en trabajar y nada más'.

'Puedes tener un contrato de cuatro años y luego seguir o al revés, un contrato que va a acabar y luego quedarte, así que el contrato no significa nada. Yo estoy feliz y pensando en el partido de mañana', añadió.

Molesto por las preguntas sobre su futuro antes que por las deportivas del partido ante el Getafe, Zidane dejó ver su sentimiento ante las críticas que ha recibido esta temporada por la irregularidad antes de un momento bueno que le mantiene luchando por Liga y Liga de Campeones.

'Tú no sabes nada de mi futuro, no se puede comentar nada de lo que digo porque no mira nunca el futuro', respondió con tensión a un periodista. 'Cuando hablasteis de que había que quitar a Zidane tampoco, estoy aquí y voy a pelear hasta el último día. Aquí solo importa el día a día, no sé lo que va a pasar en tres meses o en un año, lo único que nos interesa a todos es el día a día'.

'Hubo muchas dudas de muchas personas pero nosotros no, no hemos dudado nunca del trabajo que hicimos. Los jugadores están muy metidos, creen en lo que hacen y en la dificultad se hacen más fuertes. Es lo que saca este equipo en cada momento y partido. Estoy muy orgulloso de que siempre quieran más, es lo que me llena, ver a mis jugadores metidos en todo lo que hacemos', agregó.

En momentos en los que las críticas se han convertido en elogios a su figura, con una gran racha de resultados y tras una semana en la que venció el clásico al Barcelona y eliminó al Liverpool de la Liga de Campeones, Zidane aseguró que su mayor virtud es valorar su puesto. 'Disfruto de lo que hago todos los días'.

'Es un equipo que trabaja mucho, con jugadores que han ganado muchísimo pero siempre quieren más y eso, para un entrenador, es fenomenal. Vamos a seguir peleando, sabemos sufrir y para intentar ganar hay que sufrir en el campo. La consecuencia del trabajo te puede llevar a hacer cosas muy grandes', reflexionó.

Por último, respondió a los que le apuntan como alineador y nunca reconocen sus virtudes en el apartado táctico. 'No va a cambiar nada lo que les diga, que si tengo flor y es verdad porque la tengo de entrenar a este equipo y en este gran club, tengo mucha suerte'.

'Luego no creo que sea un desastre de entrenador, no soy el mejor seguro pero me gusta lo que estoy haciendo. No siempre se pueden hacer las cosas bien pero es lo de menos, lo importante es meter pasión en lo que te gusta y dar el máximo siempre, cada día el cien por cien como hago yo, pero sobre todo mis jugadores'. EFE