Zidane, sobre que Mourinho ya tenga equipo: “Más tranquilo no, me da igual”

Madrid, 22 nov (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, compareció en la rueda de prensa previa al partido del sábado contra la Real Sociedad (21:00 horas CET) en la que aseguró que el fichaje del portugués José Mourinho, al que se le ha relacionado en varias ocasiones con una posible vuelta al conjunto blanco, por el Tottenham le “da igual” y no le deja “más tranquilo”.

“Más tranquilo no, me da igual. Me parece bien la relación que puede tener con nuestro presidente, si es así muy bien. Él (Florentino) me ha traído a mí aquí, como jugador he vivido gracias a él en este gran club y ya son casi 18 años los que estoy en este gran club y siempre voy a estar agradecido a él”, dijo el francés.

Además, Zidane respondió tajantemente al ser cuestionado sobre si él solo entrenaría al Real Madrid en LaLiga Santander: “Sí. Yo soy blanco (ríe), esto lo tienes o no”.

El partido frente a la Real Sociedad llega tras un parón de selecciones al que el equipo blanco llegó en un gran estado de forma y el técnico galo asegura que están listos para recuperar la competición al nivel al que la dejaron: “Es complicado, pero es lo que hay. Sabemos la situación y esto no va a cambiar. Sabemos que tenemos muchos jugadores que se van siempre con la selección y lo aceptamos. Hemos tenido 48 horas, pero nos adaptamos y estamos preparados para un partido importante para nosotros”.

Tras el encuentro liguero, el París Saint-Germain visitará el Santiago Bernabéu en un duelo en el que el Real Madrid puede certificar su pase a octavos de final de la Liga de Campeones, pero Zidane se centra en el partido contra el conjunto vasco: “Mañana es el partido más importante y no miro más allá. Tenemos que pensar solo en el partido de mañana y me voy a concentrar en eso. Si lo hacemos mañana bien, el martes vamos a tener más oportunidades de hacerlo bien”.

La Real Sociedad ocupa la quinta posición en la clasificación en un arranque de temporada que al preparador galo no le sorprende: “Me preocupa todo, su conjunto. Además, es un equipo muy joven que arriesga y al que le gusta jugar. No me sorprende, siempre ha sido muy buen equipo, pero este año más con la incorporación de jugadores jóvenes muy buenos técnicamente. Vamos a tener un buen partido, sobre todo para la gente que venga al estadio”, analizó.

Un equipo en el que está destacando el noruego Martin Odegaard, cedido por el Real Madrid para esta y la próxima temporada y al que Zidane tuvo a sus órdenes en su etapa en el Castilla: “Yo le veo bien. Está jugando en la liga española con un equipo muy bueno y bien. Desde el inicio de temporada lo veo bien y aportando mucho al equipo. El tema del futuro no voy a hablar de ello, lo importante es que se encuentra bien y eso es bueno para el Madrid, aunque no para mañana (ríe)”.

Otros nombres propios fueron los de dos brasileños. El primero, Carlos Henrique Casemiro que es una pieza indispensable en las alineaciones titulares del francés y al que no planea dar descanso, por el momento: “Es una posición un poco complicada y creo que hay jugadores que pueden jugar en esta posición, pero él lo hace muy bien. Ha descansado algo con la selección y ya está, ¿no?”, dijo.

El otro volvió a ser Rodrygo Goes, que a sus 18 años ya logró firmar un triplete con el Real Madrid en la Liga de Campeones, en la victoria 6-0 en el Santiago Bernabéu contra el Galatasaray, y que en este parón de selecciones debutó con la selección absoluta de su país.

“Intento gestionarlo de la mejor manera posible, no ponerle toda la presión sobre sus hombros. El hecho de que esté aquí no le debe sorprender a nadie, quizá sorprende que juegue un poco más, pero ha demostrado que puede jugar en este equipo. Tenemos 25 jugadores en plantilla y todos van a contar, algunos van a contar menos y eso para mí es lo más duro. Es un jugador que debe estar preparado y Rodrygo lo está y ha demostrado que puede formar parte de esta plantilla. A pesar de sus 18 años, no hay edad para jugar bien al fútbol”, valoró sobre la irrupción de Rodrygo. EFE

