Zidane sobre su futuro: 'Se lo voy a poner muy fácil al club'

Madrid, 8 may (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mantiene su discurso sobre su continuidad en el banquillo madridista, sin afirmar su deseo de cumplir el contrato en vigor que tiene, y afirmó que se lo va 'a poner muy fácil al club'.

'Soy entrenador del Real Madrid, de momento soy yo y es lo que estoy haciendo, aprovechar cada día. El resto veremos lo que pasará', dijo en rueda de prensa.

'Vamos a terminar la temporada, pero se lo voy a poner muy fácil al club siempre porque siempre me lo ha dado todo. Se lo voy a poner muy fácil pero no es el tena, es mañana, los cuatro partidos que quedan para acabar bien la temporada. Es lo que me anima, el resto es bla, bla, bla', añadió.

Zidane se centra en el objetivo de conquistar LaLiga Santander y pidió a sus jugadores que ya olviden lo ocurrido en la Liga de Campeones, con la derrota encajada en Londres ante el Chelsea.

'Sabemos lo que nos jugamos, son cuatro finales para terminar la Liga, queremos olvidarnos de la Champions y vamos a competir. Nuestra preocupación es competir del minuto 1 al 90. Es la palabra, competir', afirmó.

Y se mostró por encima de una crítica que entiende es parte de su cargo. 'Cada uno hace su trabajo, yo no pienso en que me critican. Intento hacer mi trabajo con pasión, se trata de eso. Soy el responsable, cuando ganamos tengo una responsabilidad y cuando perdemos también'.

Satisfecho del esfuerzo de su plantilla, el técnico madridista no tiene reproche alguno para sus jugadores y se respaldó en el trabajo como la clave para terminar bien la temporada.

'Los jugadores quieren ganar y meter todo para intentar ganar cada partido. A veces no se puede pero esta es una parte también del fútbol. Lo importante es darlo todo, al cien por cien, luego hay consecuencias, a veces buenas o malas. Si no te da con el cien por cien, hay que tener paciencia e insistir. Mi padre siempre me dijo trabaja, trabaja y trabaja', reflexionó.

Centrado en el decisivo duelo ante el Sevilla, Zidane espera un partido diferente al que encaró en Londres ante el Chelsea. 'El Sevilla es un equipo distinto, una competición diferente. Es un buen equipo que nos va a competir. Lo ha demostrado este año de inicio hasta ahora y pelea por ganar la Liga. Sabemos el rival que viene y el partido que tenemos que hacer si queremos ganar'.

Por último, mostró su preocupación por las lesiones que han condicionado la temporada del Real Madrid, tras sufrir una más con la baja de Sergio Ramos.

'Tengo inquietud porque son muchas lesiones. Todos los clubes están pasando por lo mismo, pero somos el que más. Estoy preocupado porque quiero tener a mis jugadores y son muchas lesiones en un año particular, después de muchos esfuerzos en jugadores que nunca descansan. Espero que el próximo año cambie la situación con una pretemporada que permita una temporada más normal', sentenció. EFE