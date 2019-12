Zidane: 'Tienen a Messi, pero nosotros también tenemos nuestras armas'

Madrid, 17 dic (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no desveló si realizará un plan especial para intentar frenar al argentino Leo Messi en el clásico del Camp Nou, aseguró que el Barcelona tiene a su estrella pero que él también tiene 'armas' para 'hacer un buen partido'.

'Pase lo que pase se puede disfrutar en un clásico. Sabemos a quién nos enfrentamos, a un equipo muy bueno que lo demuestra desde hace tiempo. Tienen a Messi, pero nosotros también tenemos nuestras armas y queremos hacer un buen partido contra un Barcelona que también lo está haciendo bien', dijo en rueda de prensa.

No desveló si un jugador potente en el físico como el uruguayo Fede Valverde, estará pendiente de los movimientos de Leo Messi en un marcaje individual como en su día Zidane realizó con el croata Mateo Kovacic.

'Cada día tiene su historia. En su momento, Mateo era un jugador adecuado para hacer una buena marca con Messi, y elegimos de esta manera. Hoy es otra cosa, otro partido y otra historia. Veremos lo que vamos a hacer contra el Barcelona', dijo sin dar pistas.

Para Zidane el clásico llega en un buen momento para el Real Madrid, pese a no poder contar con su estrella, el belga Eden Hazard. 'Llegamos bien, llevamos tiempo jugando bien y consiguiendo resultados. Estamos anímicamente y futbolísticamente bien. Es un momento bueno'.

Para conseguir un buen resultado en el Camp Nou, el técnico madridista dio más importancia a la solidaridad de sus jugadores en el esfuerzo que a tener la posesión del balón y mandar en el partido. 'No es que no me preocupe la posesión, pero no es solo eso, hay muchas cosas en las que pensar. Tenemos que mostrar nuestra mejor versión, no solo con la pelota'.

'Siempre tenemos que ser solidarios, como estamos haciendo. Juntos con energía, con ganas. No sólo jugando los partidos, también entrenando y luego es la consecuencia en el partido, donde puede pasar de todo. Lo importante es estar preparado al cien por cien', añadió.

La gran incógnita por despejar en el equipo titular de Zidane es la presencia del galés Gareth Bale. Nada de lo ocurrido con la polémica pancarta, sus lesiones con la selección galesa ni comportamientos que enfadaron al madridismo están ya en la cabeza del técnico francés ni del jugador.

'Eso es del pasado', explicó. 'Gareth está con nosotros, está entrenando bien y es uno más, un jugador importante como siempre ha demostrado. Mañana va a estar preparado como todos y no tengo ninguna duda'.

Dejó elogios al uruguayo Fede Valverde, que todo apunta a que vivirá su primer clásico como titular del Real Madrid. 'Lo hace muy bien y es el valor de este club. Siempre ha tenido a los mejores y él está demostrando que puede estar aquí. Todos estamos enfocados al partido de mañana y ya luego tengo que decidir yo las cosas como entrenador'.

Las quejas del Barcelona sobre el VAR tras su empate ante la Real Sociedad no molestan a Zidane, que defendió el derecho de cualquier club a protestar. 'No me molesta ni creo que lo hagan para presionar. Cada uno puede opinar y decir lo que quiera', sentenció. EFE