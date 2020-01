Zidane: 'Vamos a intentar cambiar la historia en Copa'

Madrid, 28 ene (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que su equipo no tiene 'falta de motivación' en la Copa del Rey y, tras recordar que la dinámica en la competición no es buena pero que son el club con más Copas de Europa, marcó el objetivo de 'cambiar la historia'.

'No creo que sea por falta de motivación, son circunstancias para ganar solo tres Copas del Rey en treinta años. El Real Madrid tiene una historia muy grande e importante. Nuestra motivación es muy alta y es un trofeo al que respetamos, como a todos', aseguró.

'Hay que aceptar lo de Copa pero también que el Real Madrid tiene trece Champions y ese es un dato muy bueno, el de Copa un poco peor. Estamos en ello para cambiar la historia, vamos a intentarlo', añadió.

Tras eliminar a Unionistas de Salamanca, el siguiente paso en el objetivo marcado por Zidane llega en Zaragoza en un partido del que advirtió de su peligro.

'Seguro que va a ser un partido muy complicado ante un rival que lo está haciendo muy bien en Segunda división y que quiere subir. Sabemos los jugadores que tienen y tenemos que ir con máxima concentración, con intensidad. Siempre tenemos que dar nuestra mejor versión porque solo así podemos sacar algo, dando todo en el campo', manifestó.

Además, resaltó de su rival que 'es un club histórico' con un entrenador como Víctor Fernández al que conoce bien, 'que tiene muchos partidos en Primera y está preparado para hacer un gran partido'. Por eso dejo claro que ninguno de sus jugadores va a estar 'sorprendidos por las dificultades' y que van 'preparados'.

La Copa del Rey es el título que le falta por ganar a Zidane como entrenador y uno de los retos de esta temporada: 'Cuando te poner la camiseta del Real Madrid para cualquier partido lo queremos hacer bien y mañana toca la Copa, queremos darlo todo'.

El técnico madridista defendió el cambio de formato y el partido único hasta semifinales: 'Estoy acostumbrado a este formato de Copa porque en Francia se jugaba siempre a un partido, a mi me gusta. Es dinámico a un partido y nos adaptamos a lo que nos toca'.

No desveló si el galés Gareth Bale entrará en la convocatoria tras recuperarse del leve esguince de tobillo que sufría, y solo reconoció que 'casi todos están perfectos'. Entre ellos no incluye al belga Eden Hazard, que necesita más tiempo en su recuperación. 'Hazard ha vuelto a estar en el campo con los técnicos pero todavía no con el equipo. Esta semana veremos como lo gestionamos', dijo.

Quien seguro no viajará a Zaragoza es Mariano Díaz por unas molestias. 'No está disponible, está con unas molestias y cuando uno está así lo mejor es no arriesgar. No ha podido entrenarse con nosotros y no puedo decir nada más. No me gusta y a él tampoco estar fuera del equipo por molestias', afirmó descartando una salida inminente del club.

Respecto a salidas y algún posible fichaje, Zidane admitió que 'hasta el 31 puede pasar de todo', pero no dejó ver que necesite ningún refuerzo: 'Tengo una plantilla con los mejores jugadores y quiero hacerlo con ellos nada más'. EFE