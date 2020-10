Zidane ve talento a Aouar pero no espacio en su plantilla

Madrid, 3 oct (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, respondió a las publicaciones de la prensa francesa sobre el interés en el joven centrocampista del Olympique de Lyon, Houssem Aouar, al que ve con opciones de jugar un día en el conjunto madridista pero sin espacio en el presente.

Insistió en su mensaje Zidane, no quiere fichajes para esta temporada, cuando fue preguntado por la prensa francesa por un posible interés por Aouar. 'No sé que información que tenéis de este jugador, no tengo ninguna duda de que es un grandísimo jugador y a lo mejor un día podría jugar en el Real Madrid', respondió.

'Pero hoy tenemos esta plantilla y como sabéis mi preocupación son los jugadores que tengo ahora y a partir del 5 ya no habrá estas preguntas', añadió cerrando la puerta a posibles llegadas. EFE