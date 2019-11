Zidane: 'Vi mano pero es interpretación del árbitro'

Madrid, 2 nov (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que fue mano la acción de Feddal no señalada por el colegiado Sánchez Martínez, pero que fue 'interpretación del árbitro' que, lamentó, no miró el VAR para revisar la acción.

'No me voy a meter con los árbitros, vi mano pero es interpretación del árbitro. No hay que mirar mucho por ahí, hemos hecho un buen partido pero nos ha faltado claramente el gol', dijo Zidane en rueda de prensa.

'El criterio es claramente del árbitro, porque no ha consultado ni el VAR. Él ha tomado la decisión y hay que respetarla. No va a cambiar nada ya, sabemos lo que pasó porque vi la mano pero luego hay que respetar lo que dice el árbitro', agregó. EFE