Zidane y Benzema confirman y lamentan la nueva lesión de Hazard

Madrid, 15 mar (EFE).- Zinedine Zidane y Karim Benzema confirmaron la ausencia de Eden Hazard ante el Atalanta en la Liga de Campeones, lamentaron una nueva lesión que vuelve a frenar al centrocampista belga, al que desearon una pronta recuperación convencidos de que acabará mostrando su verdadero nivel en el Real Madrid.

'Eden no tiene mucha suerte desde que llegó al Madrid, me pone un poco triste por él porque todo el mundo sabe que es un jugador top y que nos podemos ayudar mucho en el campo', lamentó Benzema.

El delantero francés destacó lo mal que lo está pasando su compañero al recaer continuamente en sus lesiones. 'Está triste porque quiere mostrar que es una estrella y estamos aquí para ayudarle. Está lesionado y ojalá se recupere pronto para ayudarnos en el campo porque necesitamos a Eden también'.

Más cansado de tener que dar explicaciones sobre Hazard se le vio a Zidane en la víspera del duelo ante el Atalanta. El técnico confirmó la nueva lesión con el deseo de que no sea grave y esté pronto de vuelta a los terrenos de juego tras reaparecer solo quicne minutos ante el Elche.

'No va a estar en condiciones para estar con nosotros, no puedo decir más. Son cosas que no puedo explicar. Quiero ser positivo y espero que sea poca cosa', dijo con seriedad Zidane por el nuevo contratiempo.

'Algo está pasando. Es un jugador que pocas veces se había lesionado en su carrera y esto es nuevo para él. Queremos que esté bien. Todos le queremos ayudar y espero que en breve esté con nosotros', añadió.

Comprende el técnico madridista el cansancio que la afición puede tener por la situación que protagoniza Hazard, camino de dos temporadas sin mostrar su nivel. Les pidió un poco más de paciencia.

'Que esperen a Hazard, nuestra afición tiene que esperar porque sabemos el jugador que es y todos queremos verle jugar. Como el club y los jugadores o el entrenador. En este momento no se puede hacer como él quiere, vamos a tener paciencia y a esperar porque de verdad, no sé si conmigo o no porque tiene un contrato largo, lo que quiero con todas mis fuerzas es que la afición pueda ver lo que es como jugador. Va a llegar, tarde o temprano llegará, pero ahora hay que tener paciencia', sentenció. EFE