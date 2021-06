Zielinski: 'No me importan las críticas'

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- Piotr Zielinski, centrocampista de Polonia, criticado esta temporada por su juego en el Nápoles, dijo este lunes que no le importan los comentarios negativos que ha recibido a lo largo del curso.

Pese a los 10 tantos en los 47 partidos oficiales que ha marcado esta temporada, récord en su carrera, Zielinski ha tenido que escuchar a lo largo de la campaña 2020/21 muchas críticas desde diversos sectores, como la prensa.

Incluso, en el mes de febrero, hasta un político, Guido Trombetti, afirmó que estaba capacitado para formar parte de un equipo de provincias y no en uno que juegue en grandes escenarios como el Nápoles.

A Zielinski, todas las palabras negativas que ha tenido que escuchar no le importan: 'Ahora solo cuenta Polonia. Tenemos un bonito torneo por delante. Quiero jugar lo mejor posible. No me importan las críticas, porque todo el mundo tiene derecho a opinar y hacer valoraciones'.

'Soy consciente de mis habilidades, sé lo que puedo hacer y puedo ayudar al equipo nacional. Si estamos unidos, podemos conseguir muchas cosas', añadió.

Para Zielinski, 'individualmente' su temporada en el Nápoles fue 'exitosa' después de marcar diez tantos y dar 13 asistencias. Sin embargo, reconoció que su club no consiguió sus objetivos.

'No hay un gran secreto para mis logros. No están mal. Hice mi trabajo. A veces sólo tuve más suerte que en temporadas anteriores, en las que la pelota no quería entrar en la portería. Pero hay que recordar que todavía hay temporada y puedo mejorar mis números', apuntó.

Respecto a su posición en el terreno de juego, indicó que jugará donde le diga su seleccionador, el portugués Paulo Sousa.

'Con Polonia y en el Nápoles me han colocado de diez, detrás del delantero, aunque también puedo jugar en el centro del campo un poco más en la banda izquierda. Me siento cómodo en las tres posiciones', destacó.

Además, indicó que encuentra 'muchas similitudes' entre las instrucciones que recibe del técnico del Nápoles, Gennaro Gatusso, y las de su seleccionador.

'Sousa me dice cosas que tengo que mejorar y estoy de acuerdo al cien por cien. Por ejemplo, que no corra como un diez de derecha a izquierda porque a veces es mejor parar y descansar un rato para hacer una acción que pueda marcar la diferencia. También me dice que al usar bien la pierna derecha y la izquierda, que tire a puerta siempre que tenga espacio', señaló.

Por último, habló sobre el nacimiento de su hijo el pasado 29 de mayo y agradeció a Paulo Sousa que le permitiera abandonar la concentración: 'Me gustaría darle las gracias por haberme dejado estar con mi familia en un momento tan especial. Quería que mi mujer sintiera mi apoyo'. EFE