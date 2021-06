Zinchenko: 'Nos merecemos las críticas'

Redacción deportes, 22 jun (EFE).- Oleksander Zinchenko, lateral izquierdo del Manchester City, admitió que se merecen las críticas hacia la selección ucraniana después de perder ante Austria, que les deja terceros de grupo y pendiente de la resolución del resto.

Ucrania es ahora mismo la tercera mejor tercera con tres puntos y un balance goleador de 4-5. Quedan por resolverse tres grupos y podrían quedarse fuera de la Eurocopa. Es a lo que se aferró Zinchenko, a que como mucho les supere otro tercero y puedan rehabilitarse 'ante todo el país y la afición'.

El futbolista del Manchester City señaló que a título personal 'la temporada ha sido larga, con muchos partidos', y reconoció que 'ha habido cierto cansancio'. 'Pero no me gusta buscar excusas, porque ese es el destino de los débiles. Siempre me gusta buscar las razones sólo en mí mismo. Sí, tuve un período difícil después de la final de la Liga de Campeones, fueron algunos de los días más difíciles de mi vida futbolística', indicó en conferencia de prensa.

No obstante, aseguró que desde el primer día cambió su atención a la Eurocopa, que fue 'un nuevo objetivo y una nueva motivación' para él. 'Intenté y sigo intentando dar lo mejor de mí. Por desgracia, no son mis mejores partidos con la selección. Me siento físicamente normal, es más una cuestión psicológica', dijo.

'Estoy preparado para las críticas, las he aceptado muchas veces. Estoy seguro de que me harán más fuerte a mí y a nuestro equipo. Trabajaremos para corregirlo todo y recuperar la fe de los aficionados', apuntó Zinchenko, quien explicó que anoche cuando llegaron al hotel se reunieron 'y cada uno expresó su opinión sobre la situación', algo que le parece 'una buena señal, porque demuestra que nadie en el equipo es indiferente y todos quieren corregir la situación'.

También admitió que no jugaron bien esta fase de grupos y que no mostraron el nivel que pueden alcanzar y aseguró que 'la manera de salir de esta situación es trabajar duro y hacer un análisis profundo para mejorar el juego', pero que 'esto es fútbol y le puede pasar a cualquiera'.

No quiso hablar sobre un hipotético rival en el caso de lograr finalmente pasar a octavos, pero sí consideró que Ucrania dispone de 'una muy buena mezcla de juventud y experiencia'.

Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Atalanta italiano, también indicó que no han mostrado su mejor nivel, valoró el desgaste físico hecho por el equipo, incluso superior a Austria en metros recorridos, pero que cometieron 'un montón de errores' y tomaron 'decisiones equivocadas'.

'Los rivales fueron mejores en los momentos claves, en los que se marca la diferencia, en particular en las jugadas a balón parado. Pero todavía tenemos una oportunidad, vamos a esperar', afirmó Malinovskyi, que cree que tienen 'un equipo joven con un gran potencial'. EFE