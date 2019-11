$!Zinedine Zidane: “El equipo ha estado espectacular”

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que su equipo firmó un 'partidazo' y estuvo 'espectacular' pese al empate final ante el PSG, y señaló que es el camino para volver a hacer algo grande en la Liga de Campeones.

“El equipo ha sido espectacular y ha sido un partidazo, seguimos creciendo. Hay que estar contentos con el partido, luego el resultado final no podemos estarlo pero no pasa nada. Me quedo con lo que hicimos durante 80 minutos. Si jugamos así, yo lo firmo todos los días”, dijo en rueda de prensa.

“El resultado es una decepción después de un gran partido. Hicimos un fútbol total, jugamos muy bien, creamos ocasiones para marcar cinco tantos. En la jugada del primer gol de ellos hay un pequeño error que forma parte del fútbol que de vez en cuando es un poco cruel. Lo aceptamos y me quedo con todo lo bien que hicimos hoy. Me he divertido abajo y el público ha demostrado que también”, añadió.

Zidane no quiso entrar en el partido de Kylian Mbappé. “Ha hecho su trabajo, tenía que marcar y ha hecho un gol”, y se quedó con el nivel de sus jugadores, entre los que destacó a Isco Alarcón tras ser la gran sorpresa del once.