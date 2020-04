Zinho, un actor que alternó con los astros de los 80 y los 90 y no le fue mal

Carlos A. Moreno

Río de Janeiro, 22 abr (EFE).- En el teatro del fútbol el brasileño Zinho trabajó en muchas funciones con astros de la talla de su compatriota Zico, el argentino Diego Maradona, el francés Zinedine Zidane e italianos como Paololo Maldini, Roberto Baggio y Franco Baresi.

Y nada mal le fue pues conquistó un Mundial, el de 1994, al lado de otros dos actores estelares según su depurado gusto técnico: Romário y Bebeto.

'En mucho tiempo de fútbol, más de 20 años, jugué con muchos buenos. Es difícil destacar solo uno', expresó en una entrevista con Efe Crizam César de Oliveira Filho, más conocido como Zinho.

A los 52 años, Zinho mira la vida con la tranquilidad de quien cumplió bien y con éxito sus roles como jugador creativo, entrenador y ahora comentarista de una importante cadena de Deportes.

Del presente de la selección brasileña cree que el entrenador Tite debe aprovechar las nuevas fechas dadas el próximo año al comienzo de las eliminatorias del Mundial de 2022 y la Copa América en Argentina y Colombia para renovar la plantilla y llamar a jugadores más jóvenes.

De su exitoso pasado, las imágenes que le llegan parecen de ayer.

'De mi inicio de carrera voy a destacar a Zico, un gran ídolo; y a Maradona. Para mí dos genios en mi inicio de carrera. Yo era un joven que comenzaba a los 19 años, y ellos ya eran jugadores en el auge', recordó en una charla en Río de Janeiro.

'Y después, a lo largo de mi carrera jugué con muchos astros, grandes jugadores, entre los que puedo citar a Romário y a Bebeto, la pareja de atacantes en el Mundial de 1994, fenómenos, grandes jugadores', añadió.

Su lista de admirados es grande y en esta destacan grandes rivales: 'jugué contra muchos jugadores de gran nivel como Zidane', dijo del actual entrenador del Real Madrid y que en 1998 fue el verdugo de la Canarinha en la final del Mundial jugado en Francia.

Y no podían faltar 'Maldini, Baggio y Baresi, figuras de aquella selección italiana que enfrentamos en la final del Mundial', dijo con nostalgia del encuentro del 17 de julio de 1994 en el estadio Rose Bowl de Los Ángeles, que ganaron por 3-2 en tanda de penaltis tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario y la prórroga.

El exjugador de Flamengo, Palmeiras, Gremio y Cruzeiro recordó su participación en las ediciones de la Copa América de Ecuador'93 y Uruguay'95, un torneo que le gustó jugar, pero le pagó mal porque no logró volver a casa con el título.

Y al hablar de música afirmó que la banda sonora de su carrera se dividió entre una loa evangélica y un samba que habla sobre superación.

SELECCION FUERTE EN ELIMINATORIAS PARA CATAR

¿Cómo son las sensaciones de Zinho?

'Las mejores. Es un inicio de una eliminatoria y en Brasil, por haber participado en todos los Mundiales, siempre hay una expectativa de una nueva clasificación, de estar en otro Mundial. Y 2022 está muy próximo'.

'Me gusta mucho el trabajo de Tite, pero creo que es el momento de una renovación de la selección. Y va a tener que hacerlo en las eliminatorias'.

'Algunos jugadores se destacaron mucho al final del año pasado e iniciaron el año muy bien aquí. Entonces hay la expectativa de si convocará más jugadores que actúan en Brasil'.

'Pero es una expectativa buena porque tenemos buenos jugadores. Tite tiene condiciones de montar un equipo muy fuerte para hacer una buena eliminatoria y conseguir una nueva clasificación'.

RECUERDOS DE COPA AMÉRICA: UNA VENGANZA QUE NO SE CONSUMÓ

'Me gusta mucho la Copa América. Es un torneo muy bueno para disputar, por la rivalidad aquí en el continente. La rivalidad que hay entre Brasil y Argentina es muy fuerte. Y es otra oportunidad que Tite tendrá para hacer experiencias. En la eliminatoria puede mezclar, pero en la Copa América puede llevar jugadores más jóvenes para hacer ese proceso de renovación en la selección'.

'Yo tuve esa experiencia. No fui campeón, fui subcampeón. Mi mayor recuerdo son los penaltis porque en las dos ediciones que disputé nos eliminaron en los penaltis, ante Argentina en 1993 y ante Uruguay en la final en 1995'.

'Fue un momento importante en mi carrera. Me trajo una experiencia muy importante. Llegué a la Copa América de Uruguay tras ser campeón del mundo en 1994, entonces tuvimos la frustración de no ganar el título y de no poder vengarnos, porque Uruguay fue campeón del mundo en la final con Brasil en el Maracaná'.

'Teníamos la oportunidad de ganar la Copa América en el estadio Centenario frente a Uruguay, pero no fue posible'.

'MÁS QUE VENCEDOR' LA BANDA SONORA DE UNA CARRERA

'Nunca pensé en eso. No soy muy ecléctico en la música. Escucho un poco de música pero no recuerdo. Soy evangélico y por eso puedo citar una loa. Hay una loa que se llama 'Más que Vencedor', que podría ser la banda sonora'.

'Pero también hay un samba del grupo Revelaçao en el que el cantante Xande de Pilares canta':

'Levanta essa cabeça / mete o pé e vai na fé. / Manda essa tristeza embora. / Sua hora vai chegar'.

'Entonces, como mi carrera fue de mucha lucha, de levantar la cabeza y de creer en Dios y buscar las cosas, canciones así me identificaron y motivaron. EFE