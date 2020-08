Ziynag Zhou cierra la competición de la Sección Oficial del Zinemaldia

San Sebastián (España), 24 ago (EFE).- La película 'Wuhai', del realizador chino Ziynag Zhou, completa el listado de los filmes a concurso en la Sección Oficial de la 68 edición del Festival de San Sebastián, en la que también pugnarán por la Concha de Oro los últimos trabajos de Naomi Kawase, Fraçois Ozon, Thomas Vinterberg o Sharunas Bartas.

El certamen donostiarra (norte de España, uno de los más importantes del mundo) anunció este martes en un comunicado esta última incorporación que cierra la lista de las trece películas que concursarán en la Sección Oficial, que será inaugurada fuera de concurso por 'Rifkin’s Festival', la nueva comedia de Woody Allen.

El director Ziynag Zhou (Ciudad de Ordos, 1983) competirá con su segundo trabajo, 'Wuhai', cuyo título alude a la pequeña ciudad de Mongolia Interior en la que transcurre la acción, centrada en una pareja felizmente casada pero enfrentada a dificultades financieras.

El cineasta chino obtuvo con su ópera prima, 'Old Beast' (2017), diferentes reconocimientos dentro y fuera de su país.

De esta manera, la Sección Oficial del Festival incluye trece películas a concurso entre ellas los últimos filmes de Pablo Agüero, Danielle Arbid, Antonio Méndez Esparza, Julien Temple, Eduardo Crespo, Dea Kulumbegashvili, Harry Macqueen y Takuma Sato.

Fuera de concurso, además de la comedia de Woody Allen que inaugurará la Sección Oficial, podrá verse 'Antidisturbios', serie de Rodrigo Sorogoyen. También al margen de la competición se han programado como proyecciones especiales un largometraje documental de Matt Dillon, 'El gran Fellove', y dos series: 'Patria', creada por Aitor Gabilondo, y 'We Are Who We Are', de Luca Guadagnino.

Por otra parte, el Festival anunció otras dos nuevas incorporaciones a su programación, entre ellas 'Spagat/Grand Écart', primer largometraje del suizo Christian Johannes Koch, que completa además la competición del apartado Nuevos Directores, en el que se exhiben óperas prima y segundas películas de sus autores.

Por otra parte, Zabaltegi-Tabakalera también incluirá un último título, 'Simon Chama/Simon Calls', que eleva a veinte el total de largometrajes y cortos que integrarán la sección competitiva más abierta del Festival.

En esta cinta, la realizadora portuguesa Marta Sousa Ribeiro se estrena en el largo, tras dirigir diversos cortometrajes y series y fundar la productora VIDEOLOTION, con una película sobre un joven cansado de esperar a que su vida cambie.

Entre los once largometrajes de Zabaltegi-Tabakalera destacan varios procedentes del Festival de Berlín de directores como Hong Sang-soo; Philippe Garrel y Peter Strickland. EFE