Zoë Kravitz será Catwoman en la cinta de Batman que liderará Robert Pattinson

Los Ángeles (EE.UU.), 14 oct (EFE).- La actriz Zoë Kravitz interpretará a Catwoman en 'The Batman', la película sobre este famoso superhéroe que liderará el actor Robert Pattinson bajo las órdenes del director Matt Reeves, informaron este lunes medios estadounidenses.

Kravitz seguirá así los pasos de Michelle Pfeiffer ('Batman Returns', 1992), Halle Berry ('Catwoman', 2004) y Anne Hathaway ('The Dark Knight Rises), actrices que encarnaron a esta heroína anteriormente en la gran pantalla.

Curiosamente, Kravitz no es una completa novata interpretando a Catwoman ya que puso su voz a este personaje en la cinta animada 'The Batman Lego Movie' (2017).

The Hollywood Reporter aseguró que Kravitz se impuso en la lucha por este cotizado papel a varias actrices como Ella Balinska y las latinas Ana de Armas y Eiza González, quienes también hicieron pruebas junto a Pattinson para lograr este rol.

Kravitz, hija del roquero Lenny Kravitz y de la actriz Lisa Bonet, ha triunfado recientemente como parte del reparto de 'Big Little Lies', una producción televisiva de HBO protagonizada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman y Shailene Woodley.

Su carrera también incluye papeles en películas como 'Mad Max: Fury Road' (2015) y 'Fantastic Beasts and Where to Find Them' (2016) y 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald' (2018), estos dos últimos filmes pertenecientes al universo cinematográfico de Harry Potter.

De cara al futuro, Kravitz protagonizará la adaptación televisiva de la película 'High Fidelity' (2000), una serie que emitirá el servicio digital Disney+ y que reimaginará la novela homónima del escritor Nick Hornby ahora desde la perspectiva de una mujer.

Además de Pattinson y Kravitz, el reparto de 'The Batman' incluye ya a Jonah Hill, quien será uno de los villanos del filme, y Jeffrey Wright, que dará vida a James Gordon.

Este proyecto que encabeza Matt Reeves, cuya filmografía se compone de cintas como 'Cloverfield' (2008), 'Dawn of the Planet of the Apes' (2014) y 'War for the Planet of the Apes' (2017), ha tenido una gestación larga y compleja.

En un principio, 'The Batman' iba a contar como cerebro con Ben Affleck, que dio vida al superhéroe en 'Batman v Superman: Dawn of Justice', 'Suicide Squad' (ambas de 2016), y 'Justice League' (2017).

Affleck iba a dirigir esta película, pero en 2017 renunció a ser su realizador; y también figuraba como su protagonista, un papel al que también dijo adiós finalmente en enero de este año. EFE