Zverev cree que Ruud será un rival difícil porque sabe jugar en cancha dura

Acapulco (México), 17 mar (EFE).- El alemán Alexander Zverev, séptimo del ránking de la ATP, reconoció este miércoles que el noruego Casper Ruud será un rival fuerte en los cuartos de final del Abierto Mexicano de Tenis porque sabe jugar en cancha dura.

'Ruud escaló muy rápido en el ránking, juega un tenis increíble, además mejoró su estilo de juego en cancha dura en las últimas temporadas, demostró que puede ganar en esta superficie y en los grandes eventos de tenis, será un partido de alto nivel', explicó en rueda de prensa.

Zverev, segundo favorito, derrotó este miércoles en los octavos de final al serbio Laslo Djere por 6-4 y 6-3, resultado con el que confirmó su lugar en los cuartos de final en los que enfrentará a Ruud, número 25 del mundo.

El alemán aceptó que vencer a Djere no fue fácil, sobre todo en el primer set, cuando ambos sufrieron para mantener el servicio.

'En el principio Laslo Djere pudo ganar el primer set fácilmente porque no estaba jugando mi mejor tenis, pero mientras más tiempo pasó en el partido me sentí mejor. Esta victoria es importante para mí porque me demostré que incluso cuando me cuesta trabajo puedo ganar juegos de tenis y es bueno saberlo' explicó.

El alemán negó que el clima de Acapulco, sede del AMT, o su forma física hayan sido factores para tener un inicio con un bajo nivel.

'Me siento bien, excelente, listo para jugar tenis. El último año y medio he trabajo duro la parte física', comentó el tenista de 23 años.

Zverev elogió a la llamada nueva generación del tenis, de la que forma parte, y aseguró que su presencia en los mejores torneos del mundo le hace bien a su deporte.

'Los que tenemos alrededor de mi edad empezamos a jugar mejor tenis y es importante para el deporte que la nueva generación juegue mejor y pueda competir por los mejores torneos', finalizó. EFE