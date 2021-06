Zverev: 'La semifinal no me basta. La final, tampoco. Quiero ganar'

París, 11 jun (EFE).- El alemán Alexander Zverev reconoció que reaccionó demasiado tarde en el partido contra el griego Stefanos Tsitsipas y dijo que no está conforme con su Roland Garros, porque la semifinal no es suficiente y alcanzar la final tampoco lo habría sido.

'No me satisface hacer buenos partidos. He perdido. No estoy en la final. Las semifinales no cuentan para mí. Puede parecer arrogante, pero no quiero serlo. Una final tampoco cuenta. No he ganado el torneo. En dos semanas empieza Wimbledon y ya estoy deseando', señaló tras caer por 6-3, 6-3, 4-6, 4-6 y 6-3.

Zverev reconoció que la presión le atenazó los dos primeros sets. 'Solo he empezado a jugar en el tercero y contra un rival como Stefanos es demasiado tarde', dijo. EFE